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Веселая принцесса: Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций во время официального выхода

18 сентября 2023 19:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Веселая принцесса: Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций во время официального выхода
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская с официальным визитом приехала на авиабазу Королевского флота. Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций, когда ее попросили надеть спасательный жилет.

Об этом пишет Daily Mail.

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41-летняя Кейт оделась в черный блейзер от Holland Cooper за 549 фунтов стерлингов, который она носила раньше, с золотыми пуговицами, в сочетании с брюками и черными туфлями на толстом каблуке стоимостью 650 фунтов стерлингов от Gianvito Ross.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с сотрудником авиабазы. Фото: Reuters
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с сотрудником авиабазы. Фото: Reuters

Принцесса, которая с прошлого месяца является главным коммодором военно-воздушной армии флота, сделала простой макияж с легкими румянами, дополнила образ белыми серьгами-каплями Kiki McDonough с топазами.

Во время посещения авиационного ангара Кейт рассмеялась, примеряя аварийный спасательный жилет. Потянув за переключатель, она закрыла глаза и вздрогнула, когда устройство быстро и с силой надуло воздух. Кейт разразилась смехом, прежде чем сотрудники помогли ей снять спасательный жилет.

После этого Луиза Эванс-Хьюз, ведущий техник по средствам выживания, рассказала, что она точно знала, что случится, когда спасательный жилет надулся.

"Я дала принцессе выбор, хочет ли она надеть его или кто-то из моих коллег сделает это. Я не знала, пойдет она или нет на это, но было очень приятно, что она взялась за дело и по-настоящему приобщилась к тому, что мы делаем и было очень приятно наблюдать за ней", — комментирует женщина.

Ранее изысканная Кейт Миддлтон по-особому почтила память Елизаветы II.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

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