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Свадьбы не будет: Рамина Эсхакзай разошлась со своим парнем после 5 лет отношений

19 апреля 2023 12:40
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Свадьбы не будет: Рамина Эсхакзай разошлась со своим парнем после 5 лет отношений
Евгений Пронин и Рамина Эсхакзай. Фото: Instagram/pronin_law_you
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Журналистка и ведущая Рамина Эсхакзай, которая в марте отпраздновала свой 31-й день рождения, объявила о расставании с юристом Евгением Прониным.

Пара сделала совместную публикацию в Instagram. Новость стала настоящим шоком для подписчиков, ожидавших скорее свадьбы пары.

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Грязного белья не будет

Бывшие влюбленные написали, что последние пять лет были лучшими и самыми успешными в их жизни, и они завершают отношения с уважением и поддержкой друг друга.

"Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения! ", — заявила Рамина.

Ведущая также подчеркнула, что обманов и измен в их отношениях не было, поэтому она сразу хочет избежать любых спекуляций на эту тему.

"Трудно переоценить, какой весомый и ценный вклад я получил в отношениях с Рами. Более честного, настоящего и целеустремленного человека я не встречал. Спасибо тебе за все!" , — добавил позже Евгений.

Интересно, что война уже разрушила много звездных пар. Влюбленные находятся в постоянном стрессе и часто не выдерживают проверку расстоянием.

В этом году Эсхакзай много времени уделяла работе и часто ездила снимать сюжеты на передовую. Возможно, смена приоритетов и новое окружение девушки стало причиной разрыва. Нам остается только догадываться.

Напомним, что певица Камалия передумала разводиться со своим мужем , а Владимир Дантес рассказал о будущем без Нади Дорофеевой.

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