Свадьбы не будет: Рамина Эсхакзай разошлась со своим парнем после 5 лет отношений
Журналистка и ведущая Рамина Эсхакзай, которая в марте отпраздновала свой 31-й день рождения, объявила о расставании с юристом Евгением Прониным.
Пара сделала совместную публикацию в Instagram. Новость стала настоящим шоком для подписчиков, ожидавших скорее свадьбы пары.
Грязного белья не будет
Бывшие влюбленные написали, что последние пять лет были лучшими и самыми успешными в их жизни, и они завершают отношения с уважением и поддержкой друг друга.
"Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения! ", — заявила Рамина.
Ведущая также подчеркнула, что обманов и измен в их отношениях не было, поэтому она сразу хочет избежать любых спекуляций на эту тему.
"Трудно переоценить, какой весомый и ценный вклад я получил в отношениях с Рами. Более честного, настоящего и целеустремленного человека я не встречал. Спасибо тебе за все!" , — добавил позже Евгений.
Интересно, что война уже разрушила много звездных пар. Влюбленные находятся в постоянном стрессе и часто не выдерживают проверку расстоянием.
В этом году Эсхакзай много времени уделяла работе и часто ездила снимать сюжеты на передовую. Возможно, смена приоритетов и новое окружение девушки стало причиной разрыва. Нам остается только догадываться.
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