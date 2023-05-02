Свадьбы не будет: певица Шер разошлась с бойфрендом, который младше ее на 40 лет

Американская певица Шер. Фото: Instagram/cher

Американская певица Шер разошлась с 37-летним рэпером Александром Эдвардсом. Их отношения длились менее года.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности расставания

Согласно инсайдерской информации таблоида звездная парочка разошлась еще несколько недель назад. Пока 76-летняя Шер решила сохранять тишину и не комментировать разрыв с экс-возлюбленным.

Источник издания не обнародовал причины прекращения их отношений и не сообщил, кто был инициатором. Впрочем, сообщается, что Шер и Александр не были обручены, несмотря на огромное кольцо с бриллиантом, которое она подарила мужчине на Рождество. По слухам, знаменитости решили проверить, кто из их друзей поверит в будущую свадьбу.

Напомним, ранее мы писали, что Шер продает свой роскошный дворец в Малибу за десятки миллионов долларов: певица существенно снизила цену. Также мы рассказывали, что певица Оксана Билозир назвала причину, почему подала на развод с мужем. В то же время Камалия рассказала, почему ее дочери остались с миллиардером Захуром, с которым певица разводится.