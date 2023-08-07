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Свадьба под угрозой: дочь Эминема отдалилась от жениха

7 августа 2023 14:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Свадьба под угрозой: дочь Эминема удалилась от жениха
Дочь рэпера Эминема, Гейли Джейд Метерс и бизнесмен Эван Макклинток. Фото: instagram.com/hailiejade/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь рэпера Эминема, Хейли Джейд Метерс и бизнесмен Эван Макклинток обручились в начале года. Но теперь, по информации СМИ, у пары не все гладко в отношениях.

Об этом пишет Page Six.

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Дочь Эминема Хейли Джейд не выглядела очень влюбленной в своего жениха во время недавней вечеринки. Пара, объявившая о помолвке в феврале, посетила в Чикаго выступление Metro Boomin.

Однако инсайдер рассказал Page Six, что пара держалась на расстоянии друг от друга.

"Хейли прибыла со своим женихом и пятью или шестью друзьями. Она сидела между двумя своими подружками, а Эван стоял с другой стороны стола в VIP-секции клуба", — делится подробностями инсайдер и добавляет, что "казалось странным", что они только обменялись "несколькими словами друг с другом" в течение нескольких часов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Hailie Jade (@hailiejade)

Ранее 27-летний Макклинток рассказал, что получил благословение отца Хейли жениться на ней.

"Во время праздников я увидел, как папа Хейли спустился вниз, и я сказал: "Я должен сделать это прямо сейчас, или я не сделаю это сегодня, и мне придется запланировать другое время". Так что я просто пошел за ним вниз, и, к счастью, он был там, чтобы достать торт, и я это сделал", – рассказал Макклинток.

Макклинток, познакомившийся со своей будущей женой в 2016 году в Университете штата Мичиган, впервые появился на ее странице в Instagram в декабре того же года, когда они вместе праздновали ее день рождения. Парень встречался с Хейли Джейд шесть лет, прежде чем предложил ей руку и сердце. Он сказал, что думал о предложении с прошлого лета.

Напомним, приемная дочь Эминема ответила, действительно ли рэпер проигнорировал ее свадьбу.

Ранее родная дочь рэпера Эминема, блогер Хейли Скотт , повеселилась в отпуске вместе со своей сестрой Алайной.

 

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