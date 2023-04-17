"Вы не заслуживаете ее внимания": испанский бойфренд Ани Лорак резко заступился за нее

Певица Ани Лорак со своим бойфрендом Исааком Вижраком. Фото: Instagram/anilorak

Недавно владелица украинского гражданства, певица Ани Лорак, дала большое интервью российской журналистке Алене Блин. Оно вызвало возмущение среди украинцев. На связь со звездным блогером Богданом Беспаловым вышел нынешний бойфренд Каролины Куек (настоящее имя артистки), испанский бизнесмен, преподаватель йоги Исаак Вижрак.

Иностранец сделал ряд громких заявлений, сообщает Беспалов в своем Telegram-канале BespaLOVmedia.

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Бойфренд Лорак вышел на связь

В своих видео звездный блогер резко высказывается о многих знаменитостях. Беспалов не только рассказывает информацию, которую, по его словам, получает от инсайдеров, но и критикует звезд. Так было с бывшим мужем экс-учасницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Досталось "на орехи" и Ани Лорак и ее бойфренду.

Вижрак сам написал звездному блогеру.

"Привет. Это Исаак, я бойфренд Ани, почему ты порочишь ее имя? Это все неправда" и бла-бла-бла… Я в голосовых пригласил его вместе с Лорак выйти в зум на интервью, если им нечего скрывать. Но он сыграл на опережение и сразу позвонил мне по видео в Instagram. Я не предполагал, что это создание будет сравнивать Украину с Африкой, будет называть меня ультранационалистом и т.д", — заявил Беспалов.

Накануне Богдан опубликовал выпуск, в котором он использовал прямую речь Исаака. Но юридический отдел Лорак сработал быстро и подал жалобу за нарушение конфиденциальности.

Видео, которое не понравилось испанцу.

Что сказал возлюбленный Лорак

Исаак: Ее решение... Это как и у меня, я страдаю от каждой войны в этом мире, в моем Instagram вы не увидите ни одного флага "нет войне", или меня, говорящего "нет войне". Но она (Ани Лорак. — Ред.) не хочет, чтобы на нее давили, некоторые люди говорят "ты должна сделать это", она не хочет это делать.

Исаак: Эта женщина, она особенная. Вы все манипулируете, именно украинские журналисты. Вы все вырываете из контекста, вы не заслуживаете ее внимания. Она свободна делать, что пожелает. Она не должна говорить о позиции, она свободна.

Богдан: Она живет и зарабатывает российские деньги и если она скажет свое настоящее мнение, она потеряет все. Вот что я думаю о ее молчании. Это и есть причина молчания.

Исаак: Ты делаешь неразумные вещи, смешивая личную жизнь с политикой. Это ужасная формула, ты пытаешься манипулировать. Это разное.

"Еще больше кринжа, по его мнению 140 миллионов россиян это жертвы. Он намекал мне, что их надо пожалеть и поддержать, а не называть их всех убийцами. И смерть украинцев для него "аффирмации". Мое (субъективное) мнение: разве он человек? Для меня это создание. Для него это все игра политиков, а что гибнут люди, уничтожаются города — это так "аффирмации" Блевать хочется, где мой тазик?, – подытожил блогер.

Напомним, в интервью Лорак так и не назвала кровавую войну войной, обозначила себя маленькой девочкой и чтобы не упустить возможность выступать в РФ заявила, что не донатила на ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак "выгуливала" своего бойфренда-иностранца в столице страны-террориста во время войны. Также мы рассказывали, что актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял предательницу Лорак в новой пародии.