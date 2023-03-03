Сбежавший из Украины Андрей Щегель шокировал заявлением об ВСУ

Стендап-комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель

С начала полномасштабной войны многие украинские знаменитости выезжают за границу, чтобы участвовать в благотворительных мероприятиях. Этой возможностью воспользовался и стендап-комик, участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель. Правда, возвращаться на Родину он не стал. Остался в Турции.

В интервью на YouTube на канале skrypin.ua молодой юморист шокировал своими заявлениями.

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Щегель сравнил себя с крысой, когда речь зашла о бегстве из страны. Это он считает абсолютно обычным. Он заявил, что не боится военных и повесток.

"У меня три повестки. Я не боюсь военкомов, отмечаю себя как свободного человека, понял, что мне некомфортно и что я больше не могу, и нашел себе способ, и пожить в комфортной психологической обстановке", — прокомментировал пересечение границы и пребывание в Турции комик.

Возвращаться в Украину Щегель не планирует. В планах — путешествия по Европе, Азии. На вопрос ведущего, считает ли он это нормальным, потому что его Родину в это время защищают мужчины и женщины на фронте, Андрей ответил мгновенно и без эмоций.

"Я исхожу из того, что это выбор парней — гибнуть. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает самую ужасную трагедию в своей истории", — заявил Щегель.

Эти слова возмутили многочисленных поклонников комика, а также тысячи украинцев, которые даже не слышали никогда о нем.

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