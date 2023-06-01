Выбивал деньги с МАФов: в соцсети узнали о темном прошлом обидчика Рамины

Игорь Князь. Фото: instagram.com/raminalalala/

Скандальная история, случившаяся с ведущей Раминой Эсхакзай, не оставила украинцев равнодушными. После обнародования видео инцидента, стали известны подробности о мужчине, который оскорбил журналистку.

Об этом пишет ТСН .

Читайте также:

После того, как журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай рассказала о неприятной ситуации, которая с ней произошла в Киеве во время воздушной тревоги, ее фоловеры начали собственное расследование.

Набросившийся на звезду мужчина, по информации соцсетей, в прошлом занимался рэкетом в столице. Игорь Князь имеет влиятельные связи и под видом "военного-общественного деятеля", выбивал деньги из МАФов и маленьких кафе, которые не выдавали чеки на оплату, от 2 до 4 тыс. грн/месяц.

Напомним, как рассказала Эсхакзай на странице в Instagram, она оставила свой автомобиль на Подоле на парковке, но очень близко к тротуару. Когда в Киеве раздалась воздушная тревога, журналистка пошла к укрытию и увидела, что ее машину забирает эвакуатор.

Рамина подошла, чтобы разобраться в ситуации, заплатить штраф и забрать свой автомобиль, как в этот момент к нему подошел нетрезвый мужчина и начал с нецензурной лексикой обращаться к ведущей. Также Рамина сообщила, что нетрезвый мужчина был вооружен.

Ранее в Сети набрала популярности очередная пародия актрисы дубляжа Екатерины Сергеевой. На этот раз она высмеяла певицу Лободу и блогера Рамину Эсхакзай. Последняя не стала молчать и прокомментировала креативный дубляж.

Журналистка и ведущая Рамина Эсхакзай, которая в марте отпраздновала свой 31-й день рождения, объявила о расставании с юристом Евгением Прониным.