Victoria's Secret возвращается: Кэмпбелл, Ратаковски, Хадид, Бибер в фэшн-фильме известного бренда
Показы Victoria's Secret всегда были чем-то невероятным! Бренд приглашал самых известных звезд, выступавших на подиуме во время показов. А модели, которых называли "ангелами" и знали в лицо, дефилировали в изящном белье. Однако в 2018 году бренд взял тайм-аут и только сейчас вернулся с большим шоу в новой интерпретации.
Фэшн-фильм "The Tour '23" от Victoria's Secret и является новым показом бренда, его презентовали на видеосервисе Amazon Prime.
Дефиле в заброшенной вилле
Фильм "The Tour '23" — это смесь документального кино с показом новой коллекции бренда Victoria's Secret. Лента длится полтора часа и в ней рассказываются истории 20 дизайнеров из четырех городов — Боготы, Лагоса, Лондона и Токио. Именно они и создали коллекцию, которую демонстрируют в фильме топ-модели.
В "The Tour '23" подиумом для показа коллекции стала заброшенная вилла в Барселоне. Модели дефилировали в ярких и откровенных образах пустыми комнатами и бетонной лестницей.
В новом шоу Victoria's Secret приняли участие Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер и другие всемирно известные модели.
Также на "подиум" вернулись и некоторые из ангелов Victoria's Secret, а именно очень изменившаяся после третьей беременности Адриана Лима и Кэндис Сванепул.
Не обошлось и без приглашенной звезды. В этот раз на показе, проходившем в рамках фильма, пела Doja Cat, хиты которой сейчас в топе всех чартов.
Напомним, недавно мы писали, что невероятная Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana. А супермодель Джиджи Хадид похвасталась подтянутым прессом в модном глянце.