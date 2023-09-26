Victoria's Secret возвращается: Кэмпбелл, Ратаковски, Хадид, Бибер в фэшн-фильме известного бренда

Наоми Кэмпбелл на обложке фильма. Фото: instagram.com/naomi

Показы Victoria's Secret всегда были чем-то невероятным! Бренд приглашал самых известных звезд, выступавших на подиуме во время показов. А модели, которых называли "ангелами" и знали в лицо, дефилировали в изящном белье. Однако в 2018 году бренд взял тайм-аут и только сейчас вернулся с большим шоу в новой интерпретации.

Фэшн-фильм "The Tour '23" от Victoria's Secret и является новым показом бренда, его презентовали на видеосервисе Amazon Prime.

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Дефиле в заброшенной вилле

Фильм "The Tour '23" — это смесь документального кино с показом новой коллекции бренда Victoria's Secret. Лента длится полтора часа и в ней рассказываются истории 20 дизайнеров из четырех городов — Боготы, Лагоса, Лондона и Токио. Именно они и создали коллекцию, которую демонстрируют в фильме топ-модели.

В "The Tour '23" подиумом для показа коллекции стала заброшенная вилла в Барселоне. Модели дефилировали в ярких и откровенных образах пустыми комнатами и бетонной лестницей.

Наоми Кэмпбелл в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video

Джиджи Хадид в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video

Модели шоу Victoria Secret. Фото: Prime Video

В новом шоу Victoria's Secret приняли участие Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер и другие всемирно известные модели.

Хайли Бибер в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video

Джиджи Хадид в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video

Эмили Ратаковский в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video

Также на "подиум" вернулись и некоторые из ангелов Victoria's Secret, а именно очень изменившаяся после третьей беременности Адриана Лима и Кэндис Сванепул.

Адриана Лима в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video

Кэндис Сванепул в шоу Victoria Secret. Фото: Prime Video

Не обошлось и без приглашенной звезды. В этот раз на показе, проходившем в рамках фильма, пела Doja Cat, хиты которой сейчас в топе всех чартов.

Doja Cat в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video

Напомним, недавно мы писали, что невероятная Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana. А супермодель Джиджи Хадид похвасталась подтянутым прессом в модном глянце.