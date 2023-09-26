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Victoria's Secret возвращается: Кэмпбелл, Ратаковски, Хадид, Бибер в фэшн-фильме известного бренда

26 сентября 2023 11:45
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Victoria's Secret возвращается: Кэмпбелл, Ратаковски, Хадид, Бибер в фэшн-фильме известного бренда
Наоми Кэмпбелл на обложке фильма. Фото: instagram.com/naomi
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Показы Victoria's Secret всегда были чем-то невероятным! Бренд приглашал самых известных звезд, выступавших на подиуме во время показов. А модели, которых называли "ангелами" и знали в лицо, дефилировали в изящном белье. Однако в 2018 году бренд взял тайм-аут и только сейчас вернулся с большим шоу в новой интерпретации.

Фэшн-фильм "The Tour '23" от Victoria's Secret и является новым показом бренда, его презентовали на видеосервисе Amazon Prime.

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Дефиле в заброшенной вилле

Фильм "The Tour '23" — это смесь документального кино с показом новой коллекции бренда Victoria's Secret. Лента длится полтора часа и в ней рассказываются истории 20 дизайнеров из четырех городов — Боготы, Лагоса, Лондона и Токио. Именно они и создали коллекцию, которую демонстрируют в фильме топ-модели.

 

В "The Tour '23" подиумом для показа коллекции стала заброшенная вилла в Барселоне. Модели дефилировали в ярких и откровенных образах пустыми комнатами и бетонной лестницей.

 

наомы кемпбелл
Наоми Кэмпбелл в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video
Джиджи Хадид в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video
Модели шоу Victoria Secret. Фото: Prime Video

В новом шоу Victoria's Secret приняли участие Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер и другие всемирно известные модели.

 

Хайли Бибер в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video
Джиджи Хадид в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video
Эмили Ратаковский в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video

Также на "подиум" вернулись и некоторые из ангелов Victoria's Secret, а именно очень изменившаяся после третьей беременности Адриана Лима и Кэндис Сванепул.

 

Адриана Лима в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video
Кэндис Сванепул в шоу Victoria Secret. Фото: Prime Video

Не обошлось и без приглашенной звезды. В этот раз на показе, проходившем в рамках фильма, пела Doja Cat, хиты которой сейчас в топе всех чартов.

 

Doja Cat в шоу Victoria's Secret. Фото: Prime Video

Напомним, недавно мы писали, что невероятная Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana. А супермодель Джиджи Хадид похвасталась подтянутым прессом в модном глянце.

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