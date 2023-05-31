От 83-летнего Аль Пачино забеременела его молодая возлюбленная

Голливудский актер Аль Пачино. Фото: google.com

В этом году у опытных голливудских актеров настоящий бейби-бум. Так, недавно 79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом. Готовится держать младенца и 83-летний Аль Пачино. Его любимая беременна от него.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Информацию о том, что лауреат премии "Оскар" станет отцом, подтвердил его менеджмент. Четвертого ребенка для Аль Пачино вынашивает его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла. Она находится на последних неделях беременности.

Официально звездная пара вместе с апреля прошлого года. Впрочем, по информации источников, Аль Пачино и Нур начали встречаться еще во время пандемии коронавируса 2020 года.

Избранница Аль Пачино, Нур Альфалла. Фото: google.com

Личная жизнь актера

Аль Пачино почти никогда не рассказывает о ней. Актер имел множество романов, среди которых был роман с кинозвездой Дайан Китон, его партнершей по фильму "Крестный отец". Начавшиеся во время съемок отношения завершились после окончания съемок второй части трилогии.

Хотя Аль Пачино никогда не был женат, у него трое детей. 16 октября 1989 года преподавательница актерского мастерства Яна Террант родила ему дочь, Джулию Марию Пачино. Он также отец близнецов Антона Джеймса и Оливии Роуз, родившихся 25 января 2001 года. Их мать — актриса Беверли Д'Анджело, с которой он встречался с 1996 по 2003 годы.

Напомним, ранее мы писали, что хореограф Максим Чмерковский устроил трогательную фотосессию с беременной женой. Также мы рассказывали, что блогерша Саша Бо беременна в третий раз.