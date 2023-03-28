Как изменилась Леди Гага за 37 лет

Певица и актриса Леди Гага

28 марта американская певица и актриса Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, празднует день рождения. Суперзвезде исполнилось 37 лет. За свою успешную карьеру она удивила миллионы поклонников разными образами. Менялась и сама артистка.

Новини.LIVE покажет трансформацию Леди Гаги.

Детство

Будущая звезда родилась на Манхеттене, в американском мегаполисе Нью-Йорк в католической семье итальянского и франко-канадского происхождения. В четыре года Гага начала играть на фортепиано после того, как ее мать заметила, что она должна вырасти "культурной женщиной".

С 11-летнего возраста начала посещать девичью католическую частную школу Женского монастыря священного сердца, где в то время также учились сестры Хилтон и Кэролайн Кеннеди.

Леди Гага тинейджер

В 15-летнем возрасте выступала с группами Mackin Pulsifer и SGBand в центре Нью-Йорка. Под влиянием других участников решила попытаться делать что-то провокационное в стиле андеграундного рок-н-ролла. Она появлялась в бикини и чулках в блестках, поджигала лак для волос и пугала публику.

"На мне были леопардовые принты, прическа как у Эми Уайнхаус. Я пела и играла на фортепиано, а в волосах у меня были орхидеи", — вспоминала тот период будущая звезда.

Ее отец был шокирован известием о том, что дочь посещает клубы, в которых некоторые посетители употребляли наркотики. Несколько месяцев он избегал смотреть ей в глаза.

В 2006 году звезда познакомилась с музыкальным продюсером Робом Фюзари. Он начал сотрудничать с Гагой, которая ежедневно посещала его в Нью-Джерси, чтобы записывать новый материал. Фюзари был первым человеком, назвавшим певицу "Леди Гагой", позаимствовав из песни Radio Ga Ga группы Queen. Ну а в 2008 году об исполнительнице узнал весь мир. Рассмотрим, как менялась Леди Гага на протяжении своей карьеры.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Напомним, ранее мы писали, что папарацци подловили Леди Гагу в образе Харли Квинн во время съемок второй части "Джокера". Также мы рассказывали, что Леди Гага устремилась на помощь фотографу на дорожке "Оскар-2023": тот шокировал певицу реакцией.