Евровидение-2025 - Израиль выбрал представительницу

Певица Юваль Рафаэль. Фото: instagram.com/yuvalraphael/

Израиль выбрал представительницу своей страны на песенном конкурсе "Евровидение-2025". 24-летняя Юваль Рафаэль едва не погибла во время вооруженной атаки ХАМАС в 2023 году.

Об этом говорится на официальном сайте "Евровидения".

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Девушка победила в реалити-шоу "HaKokhav HaBa" и представит страну на песенном конкурсе, который состоится в Базеле (Швейцария) в мае 2025 года. Песню для ее выступления выберут в феврале.

Членов жюри впечатлил голос девушки и ее история выживания.

"Я не могу объяснить, насколько я взволнована и готова!!! Спасибо, что предоставили мне эту огромную честь и доверили представлять мою страну на большой сцене Евровидения в Швейцарии", — сказала Юваль.

Во время теракта ХАМАСа 7 октября 2023 года Юваль удалось выжить. Девушка пряталась под телами погибших на фестивале Nova более 8 часов. Израильтянка до сих пор имеет осколки в теле.

Тогда террористы совершили масштабную атаку на юг Израиля, что привело к значительным человеческим потерям. Изначально сообщалось о более 1400 погибших, но позже официальное количество жертв увеличилось еще примерно на 1200 человек. Еще около 2000 человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, стало известно, какое место на песенном конкурсе займет Украина по прогнозам букмекеров. Также украинка подала заявку на участие в "Евровидении-2025" от другой страны.