Жена Кевина Костнера рассказала об их экстравагантной жизни

Актер Кевин Костнер с супругой. Фото: instagram.com/vandypop/

Жена актера Кевина Костнера откровенно рассказала неизвестные подробности их семейной жизни. Женщина сказала, что страдает из-за методов, которые использует актер, чтобы выставить ее из их дома.

Об этом пишет DailyMail.com.

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Жена Кевина Костнера Кристин Баумгартнер вспоминает, как встретила актера, когда ей было 18 лет, во время курсов игры в гольф. Через 6 лет пара снова встретилась и закрутила роман.

Сегодня супруги переживают сложный развод. Актер хочет, чтобы жена покинула их имение.

"Кевин публично давит на меня, и это ранит нашу семью. Я верю, что эти нападки направлены на то, чтобы я уехала из дома без права на алименты на детей", — говорит Кристин Баумгартнер, которая требует от звезды "Телохранителя" ежемесячную выплату в $248 тысяч на содержание их троих детей-подростков.

"Когда я встретила Кевина в 1992 году, он был красивым, милым, звездой кино. Мы путешествовали по миру на частных самолетах, останавливались в лучших отелях и домах. На протяжении нашего брака я вдохновляла Кевина воплощать его мечты, даже если они заставляли его быть вдали от дома. Я мотивировала его воссоединиться с бендом, в котором он играл еще в колледже, и начать все заново. Он стал певцом и композитором, был в туре неделями во многих странах, стал инвестором нескольких компаний благодаря моим связям. Никогда не обсуждала, сколько времени он тратил на то, что любит", — сказала жена звезды кино.

Беседа с детьми в Zoom

Женщина рассказала, что Костнер рассказал об их разводе детям во время звонка в Zoom, который длился всего десять минут. Хотя Кристин просила актера рассказать детям обо всем вместе, чтобы смягчить печальную новость.

"Для меня было важно, чтобы дети лично узнали обо всем от нас вместе. Я объяснила Кевину, как важно говорить с детьми об этом вдвоем. Я попросила сказать как можно раньше, чтобы они не узнали обо всем от других, — сказала Кристин Баумгартнер, у которой от брака с актером 13-летняя Грейс, 14-летней Хейс и 16-летний Кайден, — он проигнорировал меня, хотя я была права, ведь опиралась на исследования и собственные отношения с детьми".

Жена актера отказывается покинуть их имение стоимостью $145 миллионов. У звезды также есть ранчо в Аспене за $80 миллионов.

По словам женщины, ей нужно $248 тысяч на содержание их общих детей. Также она требует, чтобы Костнер полностью оплачивал счета за частную школу, кружки и страховку. Пара требует совместной опеки.

"Важно не только дать детям теплое и удобное жилье, но и научить семейным ценностям", — убеждена Кристин Баумгартнер.

Адвокаты Костнера сообщили, что, согласно брачному контракту, женщина должна покинуть семейное жилье в течение 30 дней. Также юристы говорят, что Кристин Баумгартнер уже получила миллион долларов, чтобы приобрести новую недвижимость.

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