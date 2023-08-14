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"Отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория поразила роскошной фигурой в бикини

14 августа 2023 19:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория поразила роскошной фигурой в бикини
Актриса Ева Лонгория. Фото: https://www.instagram.com/evalongoria/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

48-летняя Ева Лонгория порадовала фолловеров фото возле бассейна. Звезда, как обычно, продемонстрировала невероятную физическую форму.

Актриса опубликовала фотографии в Instagram.

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Лонгория в зеленом мини-бикини позировала во время отдыха в Марбелье. На фото звезда "Отчаянных домохозяек" эффектно выходит из бассейна.

"Веселое воскресенье", — подписала снимки Лонгория.

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: https://www.instagram.com/evalongoria/

Ранее Ева рассказала о своем распорядке тренировок, поведав, что тренируется один час в день. Она большая поклонница прыжков на батуте и сочетает его с йогой и силовыми тренировками.

"Я действительно занимаюсь для своего психического здоровья. Если мне придется проснуться рано и улететь, когда я приземлюсь, я пойду на прогулку, потому что я не успела потренироваться. Даже если это просто растяжка, мне нужно что-то сделать",  говорит звезда Women's Health.

Актриса не жалеет себя во время спортивных тренировок, а еще она всегда в хорошем настроении. Об этом рассказал ее личный тренер.

"Она просыпается без макияжа и выглядит на миллион. Она всегда счастлива. Никогда не видел ее в плохом настроении. Ева чрезвычайно щедра, она сверхчеловек. Я не знаю, как еще описать ее. Она любит проверенные тренировки с весом и сочетает их с необычными упражнениями", — рассказал тренер актрисы.

Ева Лонгория 7 лет счастливо замужем за продюсером Жозе Бастоном, от которого родила сына. Пара познакомилась в 2013 году через общих друзей. У мужчины от предыдущих отношений трое детей. 19-летние близнецы и 27-летняя дочь. В 2003 году Бастон потерял сына от своей бывшей супруги Натальи Эсперон. Мальчик умер через несколько дней после своего рождения.

Напомним, экс-супруга Кличко похвасталась фигурой в откровенном платье.

Ранее Ева Лонгория в Каннах вышла в наряде от короля вечерних платьев.

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