"Чувствую много осуждения": Diana Gloster рассказала о разводе

Певица Diana Gloster. Фото: instagram.com/dianagloster/

Украинская певица, сонграйтер и инфлюэнсер Diana Gloster поделилась подробностями своего развода. Звезда, которой сегодня исполнилось 30 лет, рассказала, как расставание с мужем изменило ее.

Об этом стало известно из шоу "30+" на YouTube-канале RAMINA .

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Опыт, а не неудача

Diana Gloste вместе с журналисткой Раминой Эсхакзай и инфлюэнсершей Аревик Арзумановой стали ведущими нового проекта. Блогерши обсуждают истории, актуальные для каждой женщины после тридцати, делятся своим опытом и обсуждают стереотипы в новой программе под названием "30+".

В первом выпуске Диана рассказала о своем опыте развода, как оно повлияло на ее отношения сегодня, об ощущении осуждения от окружающих и тот факт, что она не рассматривает свой развод как личную неудачу.

"Я чувствую достаточно много осуждения на этот счет, что якобы если у тебя был развод, то это какой-то недостаток. Я хочу сказать всем, что это абсолютно нормальный опыт, это не неудача. Люди просто принимают решение быть вместе, а потом принимают решения, что они не будут вместе…Не потому, что они какие-то плохие, а потому, что так складываются обстоятельства…Сегодня, в свои 30 лет, я невероятно благодарна этому опыту и не хотела бы, чтобы его не было в моей жизни. Он мне дал понимание того, что я хочу в отношениях, и понимание, как я точно не хочу…И я не считаю это недостатком, а наоборот, что это очень круто, что я смогла таким образом на собственных ошибках, разных ситуациях, под давлением выхода замуж понять вообще, как для меня выглядит счастье, что для меня удачные отношения. Моих отношений сейчас, таких классных, от которых я кайфую, не было бы без этого развода", — рассказала Diana Gloster.

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