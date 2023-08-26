"Відчуваю багато засудження": Diana Gloster розповіла про розлучення

Співачка Diana Gloster. Фото: instagram.com/dianagloster/

Українська співачка, сонграйтерка та інфлюенсерка Diana Gloster поділилася подробицями свого розлучення. Зірка, якій сьогодні виповнилося 30 років, розповіла, як розставання з чоловіком змінило її.

Про це стало відомо з шоу "30+" на YouTube-каналі RAMINA.

Читайте також:

Досвід, а не невдача

Diana Gloste разом з журналісткою Раміною Есхакзай та інфлюенсеркою Аревік Арзумановою стали ведучими нового проєкту. Блогерки обговорюють історії, які актуальні кожній жінці після тридцяти, діляться своїм досвідом та обговорюють стереотипи у новій програмі під назвою "30+".

У першому випуску Діана розповіла про свій досвід розлучення, як воно вплинуло на її стосунки сьогодні, про відчуття засудження від оточення та той факт, що вона не розглядає своє розлучення, як особисту невдачу.

"Я відчуваю досить багато засудження з цього приводу, що нібито якщо в тебе було розлучення, то це якийсь недолік. Я хочу сказати всім, що це абсолютно нормальний досвід, це не невдача. Люди просто приймають рішення бути разом, а потім приймають рішення, що вони не будуть разом. Не тому, що вони якісь погані, а тому, що так складаються обставини. Сьогодні, у свої 30 років, я неймовірна вдячна цьому досвіду і не хотіла б, щоб його не було в моєму житті. Тому що він мені дав розуміння того, що я хочу у стосунках, і розуміння, як я точно не хочу. І я не вважаю це недоліком, а навпаки, що це дуже круто, що я змогла таким чином на власних помилках, різних ситуаціях, під тиском виходу заміж зрозуміти взагалі, як для мене виглядає щастя, що для мене вдалі взаємини. Моїх би стосунків зараз, таких класних, від яких я кайфую, не було б без цього розлучення", — розповіла Diana Gloster.

Раніше ми розповідали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.

Нагадаємо, Добринін прокоментував розлучення з Квітковою.