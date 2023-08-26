Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Відчуваю багато засудження": Diana Gloster розповіла про розлучення arrow

"Відчуваю багато засудження": Diana Gloster розповіла про розлучення

26 серпня 2023 12:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Відчуваю багато засудження": Diana Gloster розповіла про розлучення
Співачка Diana Gloster. Фото: instagram.com/dianagloster/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська співачка, сонграйтерка та інфлюенсерка Diana Gloster поділилася подробицями свого розлучення. Зірка, якій сьогодні виповнилося 30 років, розповіла, як розставання з чоловіком змінило її.

Про це стало відомо з шоу "30+" на YouTube-каналі RAMINA.

Читайте також:

Досвід, а не невдача

Diana Gloste разом з журналісткою Раміною Есхакзай та інфлюенсеркою Аревік Арзумановою стали ведучими нового проєкту. Блогерки обговорюють історії, які актуальні кожній жінці після тридцяти, діляться своїм досвідом та обговорюють стереотипи у новій програмі під назвою "30+".

У першому випуску Діана розповіла про свій досвід розлучення, як воно вплинуло на її стосунки сьогодні, про відчуття засудження від оточення та той факт, що вона не розглядає своє розлучення, як особисту невдачу.

"Я відчуваю досить багато засудження з цього приводу, що нібито якщо в тебе було розлучення, то це якийсь недолік. Я хочу сказати всім, що це абсолютно нормальний досвід, це не невдача. Люди просто приймають рішення бути разом, а потім приймають рішення, що вони не будуть разом. Не тому, що вони якісь погані, а тому, що так складаються обставини. Сьогодні, у свої 30 років, я неймовірна вдячна цьому досвіду і не хотіла б, щоб його не було в моєму житті. Тому що він мені дав розуміння того, що я хочу у стосунках, і розуміння, як я точно не хочу. І я не вважаю це недоліком, а навпаки, що це дуже круто, що я змогла таким чином на власних помилках, різних ситуаціях, під тиском виходу заміж зрозуміти взагалі, як для мене виглядає щастя, що для мене вдалі взаємини. Моїх би стосунків зараз, таких класних, від яких я кайфую, не було б без цього розлучення", — розповіла Diana Gloster.

Раніше ми розповідали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.

Нагадаємо, Добринін прокоментував розлучення з Квітковою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз