Камалия показала, какой дом ей оставил Мохаммад Захур после развода – фото роскоши

Украинская певица Камалия во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, актриса и модель Камалия показала, где она живет после развода со своим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром. Популярная артистка показала дом, который ей оставил бизнесмен после развода.

Об этом сообщает портал "Сенсация"

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Накануне 24 февраля бизнесмен забрал своих дочерей и отвез их в Великобританию. Но сама Камалия не захотела никуда ехать, поэтому во время войны решила остаться в своем доме вместе с матерью Инной Петровной.

Но позже Захуру удалось уговорить Камалию уехать за границу, поэтому она приехала в свою семью, которая тогда жила у старшей дочери Захура Тани. Впоследствии между женщинами разразился настоящий серьезный скандал. Дело в том, что падчерица Камалии была дочерью россиянки, поэтому на все выражения артистки она реагировала достаточно резко.

Камалия и ее муж Мохаммад Захур у их дома. Фото: google.com

Поэтому певица решила поехать домой, а сам Захур принял сторону своей дочери, что сильно испортило его отношения с Камалией. Позже украинская звезда призналась, что она приняла решение расстаться с бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Где живет звезда?

Сегодня украинская певица живет в роскошном доме, где она жила со своим бывшим мужем почти 20 лет. Глядя на этот дом, можно увидеть, что у него несколько этажей. Также в нем есть панорамные окна, бассейн, большая территория, бархатная и позолоченная мебель, а также огромные хрустальные люстры.

Дом, который Камалии покинул муж Мохаммад Захур. Фото: google.com

Кроме того, стены дворца имеют рисунки и мозаики. В доме также есть величественные колонны и залы, где Камалия когда-то устраивала разные вечеринки. Он имеет классические и восточные мотивы, поэтому можно сделать вывод, что его интерьер сделан в стиле эклектика.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Камалия решила развестись со своим мужем после 20 лет брака.

Раньше мы рассказывали, что певица Камалия вспомнила, как она выступала перед путиным.

Также мы сообщали, что украинская артистка Камалия выпустила клип на новую песню.