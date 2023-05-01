Камалія показала, який будинок їй залишив Мохаммад Захур після розлучення – фото розкоші

Українська співачка Камалія під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, акторка та модель Камалія показала, де вона живе після розлучення зі своїм чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром. Популярна артистка показала будинок, який їй залишив після розлучення бізнесмен.

Про це повідомляє портал "Сенсація"

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Напередодні 24 лютого бізнесмен забрав своїм доньок від неї та відвіз їх до Великої Британії. Але сама Камалія не захотіла нікуди їхати, тому під час війни вирішила залишитися в своїй домівці разом з матір’ю Інною Петрівною.

Але пізніше Захуру вдалося вмовити Камалію поїхати за кордон, тому вона приїхала до своєї сім’ї, яка тоді жила у старшої доньки Захура Тані. Згодом між жінками спалахнув справжній серйозний скандал. Справа в тому, що падчерка Камалії була донькою росіянки, тому на всі вислови артистки вона реагувала досить різко.

Камалія та її чоловік Мохаммад Захур біля їхнього будинку. Фото: google.com

Тому співачка вирішила поїхати додому, а сам Захур став на бік своєї доньки, що сильно зіпсувало його стосунки з Камалією. Пізніше українська зірка зізналася, що вона прийняла рішення розлучитися з бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Де зараз живе зірка?

Сьогодні українська співачка живе у розкішному будинку, де вона жила зі своїм колишнім чоловіком майже 20 років. Дивлячись на цей будинок, можна побачити, що він має декілька поверхів. Також у ньому є панорамні вікна, басейн, велика територія, оксамитові та позолочені меблі, а також величезні кришталеві люстри.

Дім, який Камалії залишив чоловік Мохаммад Захур. Фото: google.com

Крім того, стіни цього палацу мають малюнки та мозаїки. У будинку також є величні колони та зала, де Камалія колись влаштовувала різні вечірки. Він має класичні та східні мотиви, а тому можна зробити висновок, що його інтер’єр зроблений в стилі еклектика.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Камалія вирішила розлучитися зі своїм чоловіком після 20 років шлюбу.

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