MELOVIN рассказал, как алкоголизм спровоцировал у него неизлечимую болезнь — видео

Певец MELOVIN. Фото: скриншот

Певец MELOVIN откровенно рассказал о своих проблемах с алкоголем, которые начались во время полномасштабной войны. Злоупотребление спиртным явилось причиной тяжелого заболевания у артиста.

Об этом музыкант рассказал в интервью Маше Ефросининой на ее YouTube-канале.

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Как и большинство украинцев, во время большого вторжения певец переживал тяжелое психоэмоциональное состояние. Утешение MELOVIN нашел в алкоголе, что стало причиной серьезной зависимости.

"Война сделала пропасть между прошлой жизнью, и пропасть не тем, что летят ракеты и ты по-другому адаптируешься к миру, а абсолютно ментальную. Изменилось мировосприятие: "Кто ты такой в этом мире? Что ты хочешь сделать? О чем ты мечтаешь? Это были твои мечты или навязанные кем-то?". Начало много всплывать каких-то страхов, прошлых обид детства, очень много всего. Это, будто катализатор, запустило все процессы одновременно", — рассказал артист.

MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Певец признался, что долгое время испытывал одиночество, а алкоголь помогал ему на время снизить тревожные чувства. Чтобы дольше избавиться от внутренних переживаний MELOVIN стал употреблять спиртное чаще и чаще.

"Алкоголь снимал тревожность временно. Временно тебе хорошо. А потом тебе надо большую дозу для того, чтобы уж точно снять тревогу. А потом происходит какая-то сложная ситуация, а ты тянешься снова за тем, что снимает тебе тревожность вместо того, чтобы идти к психотерапевту и работать над собой", — признался MELOVIN.

В конце концов, певец довел себя до критического состояния. MELOVIN вспомнил, как в одночасье понял, что алкоголь толкает его в пропасть.

Украинский певец MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Первым "звоночком" стало то, что однажды после громкой вечеринки у артиста на несколько дней занемела левая рука. Тогда певец начал бить тревогу и обратился к врачам, которые диагностировали у него предиабет и болезнь печени.

"У меня отняло левую руку на три дня, онемела полностью. Я испугался и пошел на полный чекап организма. У меня была постоянная усталость. Анализы показали, что у меня стеатогепатоз печени, она начинает разрушаться из-за огромного количества алкоголя. Следующая стадия — цирроз. Я пошел на УЗИ и мне женщина говорит: "Извините, но такую печень я видела только у аграриев, которые травят поля, и те в возрасте за 50 лет. Вас никто не травил?". Я сказал, что вы просто не понимаете количество выпитого алкоголя. Я мог сам выпить две бутылки джина за вечер. Такие запои были на неделю. Я проваливался в забытье", — откровенно рассказал певец.

После своего диагноза на время MELOVIN отказался от употребления алкоголя, однако однажды все же сорвался. Последствиями этого стали еще большие проблемы со здоровьем, ведь алкоголизм спровоцировал диабет.

К счастью, певец нашел в себе силы, чтобы преодолеть зависимость. В этом, по словам Melovin, ему помогла психотерапия и проработка внутренних переживаний. Пока артист не употребляет алкоголь уже более полутора лет и даже уволил из команды музыкантов, которые тоже злоупотребляли.

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