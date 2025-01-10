Даша Трегубова рассказала о непристойном предложении от режиссера

Украинская актриса и режиссер Даша Трегубова. Фото: instagram.com/dasha.tregubova/

Украинская актриса и режиссер Даша Трегубова рассказала о "темной" стороне съемок кино. Звезда призналась, предлагали ли ей получить роль через постель.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Фокус".

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Актриса рассказала, что получила непристойное предложение от режиссера монтажа в начале своей творческой карьеры. Ей тогда было 17 лет и она работала на маленьком канале и вела свое первое в жизни шоу.

Звезда была шокирована той ситуацией и просто проигнорировала слова мужа. Трегубова призналась, что сейчас даже и не помнит его лица. Она добавила, что с того момента ей никто не предлагал интима в обмен на роль, ведь это вызовет громкий резонанс.

Даша Трегубова о непристойных предложениях от режиссеров. Фото: instagram.com/dasha.tregubova/

"Я очень сильно растерялась, но и мне было очень неприятно. И видите, я даже это помню. Но я ни этого чувака не помню, ни того, как он выглядел. То есть теперь ну как бы в движ мы попасть с ним не сможем, потому что я даже его не вспомню. Я была такая притрушенная, я просто ничего не ответила, я на него в шоке посмотрела и вышла. С тех пор никто себе такого не позволял. И вообще я хочу развеять эту историю о том, что в кино только через постель", — поделилась звезда сериала "Реванш".

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали о победителях престижной кинопремии "Золотой глобус 2025".