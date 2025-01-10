Даша Трегубова розповіла про непристойну пропозицію від режисера

Відома акторка зізналась, чи пропонували їй роль через інтим
Українська акторка та режисерка Даша Трегубова розповіла про "темну" сторону знімання кіно. Зірка зізналась, чи пропонували їй отримати роль через постіль.
Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Фокус".
Даша Трегубова про старт кінокар'єри
Акторка розповіла, що отримала непристойну пропозицію від режисера монтажу на початку своєї творчої кар'єри. Їй тоді було 17 років і вона працювала на маленькому каналі та вела своє перше в житті шоу.
Зірка була шокована тією ситуацією і просто проігнорувала слова чоловіка. Трегубова зізналася, що зараз навіть і не пам'ятає його обличчя. Вона додала, що з того моменту їй ніхто не пропонував інтиму в обмін на роль, адже це викличе гучний резонанс.
"Я дуже сильно розгубилася, але і мені було дуже неприємно. І бачите, я навіть це пам'ятаю. Але я ні цього чувака не пам'ятаю, ні того, як він виглядав. Тобто тепер ну як би в двіж ми потрапити з ним не зможемо, бо я навіть його не згадаю. Я була така притрушена, я просто нічого не відповіла, я на нього в шоці подивилася і вийшла. З того часу ніхто собі такого не дозволяв. І взагалі я хочу розвіяти цю історію про те, що в кіно тільки через постіль", — поділилась зірка серіалу "Реванш".
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