Даша Трегубова розповіла про непристойну пропозицію від режисера

Українська акторка та режисерка Даша Трегубова. Фото: instagram.com/dasha.tregubova/

Українська акторка та режисерка Даша Трегубова розповіла про "темну" сторону знімання кіно. Зірка зізналась, чи пропонували їй отримати роль через постіль.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Акторка розповіла, що отримала непристойну пропозицію від режисера монтажу на початку своєї творчої кар'єри. Їй тоді було 17 років і вона працювала на маленькому каналі та вела своє перше в житті шоу.

Зірка була шокована тією ситуацією і просто проігнорувала слова чоловіка. Трегубова зізналася, що зараз навіть і не пам'ятає його обличчя. Вона додала, що з того моменту їй ніхто не пропонував інтиму в обмін на роль, адже це викличе гучний резонанс.

Даша Трегубова про непристойні пропозиції від режисерів. Фото: instagram.com/dasha.tregubova/

"Я дуже сильно розгубилася, але і мені було дуже неприємно. І бачите, я навіть це пам'ятаю. Але я ні цього чувака не пам'ятаю, ні того, як він виглядав. Тобто тепер ну як би в двіж ми потрапити з ним не зможемо, бо я навіть його не згадаю. Я була така притрушена, я просто нічого не відповіла, я на нього в шоці подивилася і вийшла. З того часу ніхто собі такого не дозволяв. І взагалі я хочу розвіяти цю історію про те, що в кіно тільки через постіль", — поділилась зірка серіалу "Реванш".

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