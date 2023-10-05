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Известная американская актриса призвала жертвовать 5 фунтов в месяц для помощи украинским детям

5 октября 2023 16:08
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Известная американская актриса призвала жертвовать 5 фунтов в месяц для помощи украинским детям
Актриса Джиллиан Андерсон. Фото: instagram.com/gilliana/
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Известная актриса, писательница и активистка Джиллиан Андерсон призвала неравнодушных донатить пять фунтов в месяц на нужды украинских детей, пострадавших от войны.

Видео Джиллиан опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса Джиллиан Андерсон обратилась к своей аудитории и рассказала о том, что украинские дети страдают из-за войны.

Она добавила, что сама была здесь и своими глазами видела, что происходит. И хотя информации о визите Андерсон в Украину не было, вероятно, звезда имела в виду встречу с украинскими детьми-беженцами в Румынии, где она была около года назад.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gillian Anderson (@gilliana)

Актриса — посол организации War Child UK, которая помогает детям в странах, где идут боевые действия. Благотворители поддерживают семьи, пострадавшие от войны, едой и одеждой, оказывают психологическую помощь.

 

"Многие дети до сих пор живут в укрытиях. Они потеряли все свои дома, школы, близких, и им все еще очень, очень нужна помощь", – призвала Андерсон в видео.

Ранее актриса выставляла на аукцион 30 минут встречи с ней в Zoom, чтобы собрать деньги на помощь украинским детям.

Напомним, ранее мы сообщали, что звезда "Кингсмен" стал послом UNITED24.

Также мы писали, что мировые звезды поздравили Украину с Днем Независимости трогательным стихом.

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