Анастасия Скальницкая попала в ДТП с дочкой — фото

Анастасия Скальницкая. Фото: instagram.com/freesia_ukraine

Украинский блогер Анастасия Скальницкая попала в ДТП вместе с дочерью. Автомобиль флориста получил сильные повреждения.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Анастасия Скальницкая попала в ДТП

Блогер сначала поделилась черно-белым фото, на котором позирует за рулем автомобиля, пока ее дочь играет в детском кресле позади нее. Как поделилась Анастасия, в тот момент она и понятия не имела что может произойти дальше.

"Здесь я еще не подозреваю, что мы попадем в ДТП", — написала Скальницкая.

Анастасия Скальницкая с дочкой в авто. Фото: instagram.com/skalnytska.n

Позже Анастасия показала подписчикам последствия аварии. Блогер показала свою черную BMW с разбитой фарой и поврежденным бампером. Однако, что именно случилось на дороге, она пока не рассказывала.

Анастасия Скальницкая попала в ДТП. Фото: instagram.com/skalnytska.n

К счастью, ни Анастасия, ни ее дочь не пострадали. Более того, флорист даже с юмором отреагировала на повреждения авто.

"Может, лепестками прикроем на некоторое время?" — написала Скальницкая.

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