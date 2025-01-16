Анастасія Скальницька потрапила в ДТП з донькою — фото

Анастасія Скальницька. Фото: instagram.com/freesia_ukraine

Українська блогерка Анастасія Скальницька потрапила у ДТП разом із донькою. Автомобіль флористки отримав сильні пошкодження.

Про це вона повідомила в своєму Instagram.

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Анастасія Скальницька потрапила у ДТП

Блогерка спершу поділилася чорно-білим фото, на якому позує за кермом автівки, поки її донька грається у дитячому кріслі позаду неї. Як поділилася Анастасія, в той момент вона й гадки не мала що може статися далі.

"Тут я ще не підозрюю, що ми потрапимо у ДТП", — написала Скальницька.

Анастасія Скальницька з донькою у авто. Фото: instagram.com/skalnytska.n

Пізніше Анастасія показала підписникам наслідки аварії. Блогерка показала свою чорну BMW із розбитою фарою та пошкодженим бампером. Однак, що саме трапилося на дорозі, вона поки що не розповідала.

Анастасія Скальницька потрапила в ДТП. Фото: instagram.com/skalnytska.n

На щастя, ані Анастасія, ані її донька не постраждали. Ба більше, флористка навіть із гумором відреагувала на пошкодження авто.

"Може пелюстками прикриємо на деякий час?", — написала Скальницька.

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