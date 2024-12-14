СолоХа имеет претензии к Нацотбору Евровидения и Тине Кароль

Певица СолоХа. Фото: Instagram/soloha_official

Накануне певица Тина Кароль и "Суспільне Мовлення" объявили 20-ку артистов, попавших в лонглист Нацотбора на Евровидение-2025. В нем нет музыкальной исполнительницы СолоХи, которая одной из первых подала заявки на участие в отборе. Молчать звездная уроженка Одессы не стала и намекнула на кумовство в шоу-бизнесе.

Об этом сообщает Life. Факти ICTV.

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Артистка отправила две новые композиции на рассмотрение "Суспільному Мовленню", которое занимается организацией Евровидением в нашей стране. Впрочем, музыкальный продюсер Нацотбора, певица Тина Кароль, не отобрала СолоХу. Последняя припомнила музыкального исполнителя KHAYAT, имеющего шанс уже в третий раз попасть в Нацотбор. В то время как СолоХа ни разу так и не попала даже в лонглист.

"Был в команде Кароль на талант-шоу в 2019 году. И в том же году он первый раз попал на Нацотбор. А в 2020 году KHAYAT пел колядку "Роди, Боже" с Jerry Heil на шоу Тины Кароль, и в том же году во второй раз прошел на Нацотбор. И теперь 2024 год — мне, честно говоря, уже смешно, потому что KHAYAT в третий раз пробует себя на Евровидение", — отметила СолоХа.

Вспомнила СолоХа и группу Ziferblat, которая в этом году заняла второе место на Нацотборе. Музыканты проиграли Alyona Alyona и Jerry Heil, которые в итоге поехали в шведское Мальме (заняли третье место). СолоХа напомнила об участии группы Ziferblat в авторском проекте Тины Кароль "Дім звукозапису".

"Сразу возникает вопрос: у парней есть фаворитка в лице Кароль? Так это или нет — судить людям. Но все очевидно. Очень хотелось бы, чтобы рассматривали артиста комплексно и без "кумовства", — отметила СолоХа.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько раскритиковала участие Украины в Евровидении. Также мы рассказывали, что фронтмен группы "Хейтспіч" Дмитрий Однороженко резко отреагировал на оглашение участников Нацотбора на "Евровидение-2025".