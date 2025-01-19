Миша Романова разошлась с сыном Александра Роднянского

Певица Миша Романова. Фото: instagram.com/misharomanova/

Украинская певица Миша Романова поделилась с поклонниками личным. Звезда разошлась с сыном кинопродюсера Александра Роднянского — Алексом.

Свои отношения она прокомментировала на своей странице в Instagram.

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Певица призналась, что пережила болезненный разрыв, однако уверена, что отношения принесли ей бесценный опыт. Сейчас девушка сосредоточилась на личностном развитии и уверена, что ее ждет счастливое будущее. Роман Роднянского и Романовой закрутился осенью 2022 года.

Ныне сердце Романовой свободно.

"Этой осенью я разошлась с парнем. Это было болезненно. Но я предпочитаю рассматривать каждый опыт как возможность роста. В отношениях бывают сложности, и в этом случае я поняла, что важно двигаться дальше и сосредоточиться на своем личном развитии. Этот период научил меня многому о себе и о том, что я ищу в жизни, а также укрепил мою уверенность в том, что каждый конец — это новый старт", — написала она.

Миша Романова о болезненном разрыве. Фото: instagram.com/misharomanova/

Напомним, отец бывшего избранника Романовой Александр Роднянский в 2019 году был назначен советником президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам.

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