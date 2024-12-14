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Известная певица продала квартиру ради хитов — все ли по плану

14 декабря 2024 13:35
Евгений Берестюк - Редактор
Мила Нитич призналась, довольна ли решением продать квартиру ради новых песен
Певица Мила Нитич. Фото: Instagram/mila_nitich_official
Евгений Берестюк - Редактор

В прошлом году участница шоу "Голос країни" певица Мила Нитич продала свое единственное жилье в Ирпене (Киевская область). Деньги она вложила в развитие своей карьеры. Стало известно, довольна ли своим решением 34-летняя уроженка Хмельницкой области.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA.

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Сумму сделки артистка не объявляла. Сейчас она арендует жилье в том же городе, потому что чувствует себя там комфортно. По словам Миллы, результат, на который она рассчитывала, удовлетворяет ее частично.

"Получила результат — возможно, не сразу такой, на который рассчитывала, но выступлений у меня сейчас много — слава Богу. Готовлю к выходу альбом, параллельно провожу ребрендинг проекта. Думаю, будем запускаться в конце зимы или в начале весны", — отметила Мила.

Мила Нитич
Певица Мила Нитич готовится презентовать новые композиции. Фото: Instagram/mila_nitich_official

Среди новых песен, которые артистка будет презентовать в скором времени, будет несколько, которых, уверяет Нитич, вообще не ожидают от нее. Потому что большинство привыкло, что она певица лирического образа. А это будет танцевальная музыка.

"Денег хватило на несколько песен. Не получилось суперхита, переживаю не самые легкие времена, как все украинцы. Но работа дала о себе знать. И согласитесь: если сидеть сложа руки, то ничего не будет", — призналась Мила.

Напомним, ранее мы писали, что киберпреступники сделали из Ирины Федишин беженку в США. Также мы говорили, что на фоне хейта певец Олег Винник перенес свой концерт в Варшаве.

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