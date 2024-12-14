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Відома співачка продала квартиру заради хітів — чи все за планом

14 грудня 2024 13:35
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Міла Нітіч зізналась, чи задоволена рішенням продати квартиру заради нових пісень
Співачка Міла Нітіч. Фото: Instagram/mila_nitich_official
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Минулого року учасниця шоу "Голос країни", співачка Міла Нітіч продала своє єдине житло в Ірпені (Київська область). Гроші вона вклала в розвиток власної кар’єри. Стало відомо, чи задоволена своїм рішенням 34-річна уродженка Хмельницької області. 

Про це повідомляє видання OBOZ.UA

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Суму угоди артистка не оголошувала. Зараз вона орендує житло в тому самому місті, бо відчуває себе там комфортно. За словами Міли, результат, на який вона розраховувала, задовольняє її частково. 

"Отримала результат — можливо, не одразу такий, на який розраховувала, але виступів у мене зараз багато — слава Богу. Готую до виходу альбом, паралельно проводжу ребрендинг проєкту. Думаю, запускатимемося в кінці зими або на початку весни", — зазначила Міла. 

Міла Нітіч
Співачка Міла Нітіч готується презентувати нові композиції. Фото: Instagram/mila_nitich_official 

Серед нових пісень, які артистка презентуватиме незабаром, буде кілька, яких, запевняє Нітіч, взагалі не очікують від неї. Бо більшість звикло, що вона — співачка ліричного образу. А це буде танцювальна музика. 

"Грошей вистачило на кілька пісень. Не вийшло суперхіта, переживаю не найлегші часи, як всі українці. Але робота дала про себе знати. І погодьтеся: якщо сидіти склавши руки, то нічого не буде", — зізналась Міла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кіберзлочинці зробили з Ірини Федишин біженку у США. Також ми розповідали, що на тлі хейту співак Олег Винник переніс свій концерт у Варшаві.

гроші житло Міла Нітіч українські зірки співачка

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