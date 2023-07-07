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Известная телерадиоведущая презентовала клип, который снимала накануне начала войны

7 июля 2023 13:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известная телерадиоведущая презентовала клип, который снимала накануне начала войны
Певица и телерадиоведущая Tanya Li. Фото: Tanya Li
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пятница — день премьер у музыкантов. Певица и телерадиоведущая Tanya Li представила песню "Стріла" и клип на нее. Зажигательное видео было снято за три недели до начала полномасштабной войны.

Клип доступен на YouTube канале Tanya Li.

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Съемки проходили в солнечном Египте. Режиссером стал Ярослав Савчак. По словам Tanya Li, она с балетом и командой среди зимы улетела на другой континент для того, чтобы привезти в Украину теплые солнечные кадры. Но из-за начала полномасштабной войны премьеру клипа пришлось отложить на неопределенный срок.

"Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в плен страсти, в который хотелось нырнуть с головой. Этот трек напомнит нам о самых сладких мгновениях жизни, когда стрела купидона попала прямо в сердце. Не стоит откладывать жизнь на потом, нужно проживать каждую минуту на полную. Надо мечтать, влюбляться, рожать детей, наслаждаться моментами и верить в самое светлое будущее", — прокомментировала премьеру Tanya Li.

Напомним, ранее мы писали, что молчаливая обладательница украинского гражданства, певица MARUV, выпустила первый клип за полтора года и нарвалась на хейт. Также мы рассказывали, что защитник Украины Назар Грабарь снялся в клипе новой версии хита "8 колір" группы "Моторолла".

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