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Відома телерадіоведуча презентувала кліп, який знімала напередодні початку війни

7 липня 2023 13:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відома телерадіоведуча презентувала кліп, який знімала напередодні початку війни
Співачка та телерадіоведуча Tanya Li. Фото: Tanya Li
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — день прем’єр в музикантів. Співачка та телерадіоведуча Tanya Li презентувала пісню "Стріла" та кліп на неї. Запальне відео було відзнято за три тижні до початку повномасштабної війни.

Кліп доступний на YouTube каналі Tanya Li.

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Зйомки проходили в сонячному Єгипті. Режисером став Ярослав Савчак. За словами Tanya Li, вона з балетом і командою посеред зими полетіла на інший континент для того, щоб привезти в Україну теплі сонячні кадри. Але через початок повномасштабної війни прем’єру кліпу довелося відкласти на невизначений термін.

"Кожен із нас хоча б раз у житті потрапляв у полон пристрасті, в який хотілося поринути з головою. Цей трек нагадає нам про найсолодші миті життя, коли стріла купідона поцілила прямо у серце. Не варто відкладати життя на потім, треба проживати кожну хвилину на повну. Треба мріяти, закохуватись, народжувати дітей, насолоджуватись моментами та вірити у найсвітліше майбутнє", — прокоментувала прем’єру Tanya Li. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що мовчазна власниця українського громадянства, співачка MARUV, випустила перший кліп за півтора року та нарвалась на хейт. Також ми розповідали, що захисник України Назар Грабар знявся в кліпі нової версії хіта "8 колір" гурту "Моторолла".

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