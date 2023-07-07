Відома телерадіоведуча презентувала кліп, який знімала напередодні початку війни

Співачка та телерадіоведуча Tanya Li. Фото: Tanya Li

П’ятниця — день прем’єр в музикантів. Співачка та телерадіоведуча Tanya Li презентувала пісню "Стріла" та кліп на неї. Запальне відео було відзнято за три тижні до початку повномасштабної війни.

Кліп доступний на YouTube каналі Tanya Li.

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Зйомки проходили в сонячному Єгипті. Режисером став Ярослав Савчак. За словами Tanya Li, вона з балетом і командою посеред зими полетіла на інший континент для того, щоб привезти в Україну теплі сонячні кадри. Але через початок повномасштабної війни прем’єру кліпу довелося відкласти на невизначений термін.

"Кожен із нас хоча б раз у житті потрапляв у полон пристрасті, в який хотілося поринути з головою. Цей трек нагадає нам про найсолодші миті життя, коли стріла купідона поцілила прямо у серце. Не варто відкладати життя на потім, треба проживати кожну хвилину на повну. Треба мріяти, закохуватись, народжувати дітей, насолоджуватись моментами та вірити у найсвітліше майбутнє", — прокоментувала прем’єру Tanya Li.

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