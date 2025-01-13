Елена Светлицкая развелась с мужем - фото

Елена Светлицкая с мужем. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Украинская актриса Елена Светлицкая объявила о разводе со своим мужем Николаем. Супруги были вместе более 10 лет.

О расставании пара сообщила в Instagram.

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В своем блоге актриса поделилась черно-белой фотографией со своим экс-супругом и рассказала поклонникам о разводе. По словам Елены, они с избранником пытались спасти отношения, но в итоге решили продолжить свой путь отдельно.

"Уже давно мы перестали существовать как пара. Мы пытались все сохранить. Десятки часов разговоров, если не сотни. Слезы, боль, смех от воспоминаний, благодарность, много благодарности… Мы остаемся лучшими друзьями, родителями для наших деток и идеальными бывшими. Потому что никакой грязи, хайпа и интриг здесь не будет. Это были невероятные 10 лет вместе — для нас семья всегда была опорой, главной ценностью. Поэтому сказать, что нам не больно — будет полным бредом. Но еще больнее смотреть, как мы все разрушаем на глазах у наших детей. Поэтому наша история подходит к концу", — написала Светлицкая.

Звезда также обратилась к своему уже бывшему мужу и поблагодарила его за 10 лет вместе и двух общих детей.

"Можно, конечно, сделать целый сериал воспоминаний за эти годы сегодня в сторис, но ведь вы и так все видели. Вы были свидетелями этой невероятной теплой истории. И она действительно такой была! Светлицкий, спасибо за фамилию! И за этих невероятных малышей. Я была счастливой", — сказала актриса.

В stories Елена показала, что действительно осталась в дружеских отношениях с бывшим — актриса опубликовала коллаж из свадебной фотографии и их фото с заявлением о разводе в руках.

"Даже не знаю где мы более радостные — в начале или в конце", — в шутку подписала фото Светлицкая.

Елена Светлицкая и ее экс-супруг. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

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