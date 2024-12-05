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Известная украинская актриса заявила, что готовится идти на фронт

5 декабря 2024 19:37
Мария Покровская - Редактор
Актриса Анастасия Пустовит заявила о готовности пойти на фронт
Актриса Анастасия Пустовит. Фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer
Мария Покровская - Редактор

Украинская актриса Анастасия Пустовит заговорила о своей готовности уйти на фронт. Звезда "Первых ласточок" призналась, что понемногу готовится к военной службе.

Об этом знаменитость поведала в интервью Viva! .

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Во время полномасштабной войны актриса начала активно заниматься волонтерством и помогать нашим воинам. Кроме того, на передовой воюет и любимый Анастасии, поэтому она с первых уст знает все, что происходит на фронте.

Как призналась Пустовит, время от времени она тоже думает о том, чтобы присоединиться к войску. Актриса уже даже начала проходить определенную подготовку.

"Такие мысли есть, я общаюсь с военными на эту тему, но это не значит, что я уже завтра готова пойти. Понемногу готовлюсь, учусь. Прошла занятия по оказанию первой медицинской помощи. Скоро, надеюсь, у меня будет занятие по тактической медицине, с одним из бывших бойцов, который сейчас ведет профессиональные курсы", — рассказала Анастасия.

Анастасия Пустовит
Анастасия Пустовит. Фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Актриса отметила, что сейчас на фронте немало женщин. Однако, по мнению Анастасии, наша страна пока не готова к женской мобилизации. Поэтому, прежде чем отправиться на передовую, стоит все подробно обдумать.

"У нас действительно большое количество женщин воюет, но армия не особо готова к глобальной мобилизации именно женщин, по моему мнению. И здесь тоже надо думать, выбирать подразделение, где можно быть действительно полезной. Вряд ли из меня получится классный боец-штурмовик или боевой медик. Возможно, я бы могла управлять дронами. А пока единственное, что я могу делать благодаря медийности — закрывать потребности подразделений", — сказала знаменитость.

Ранее стало известно, что на передовой погиб известный украинский музыкант.

Также мы писали, что Ольга Фреймут впервые показала своего родного брата, служащего в армии.

украинские звезды актриса война в Украине фронт военная служба

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