В страшном ДТП погибла блогер Анна Жук - детали

Блогер Анна Жук. Фото: instagram.com/anet080808_fan

В жутком ДТП вместе с мужем погибла известная украинская блогерша Анна Жук (Аннет). Страшная авария произошла на трассе Харьков-Киев.

Об этом сообщает блогер Женя Зуб.

Читайте также:

Анна Жук умерла в результате ужасного ДТП

Как сообщил блогер, вероятной причиной страшной аварии стало то, что муж Анны пошел на обгон и на большой скорости врезался в авто, стоявшее на полосе. Блогер погибла сразу, а ее ребенок получил многочисленные травмы. Ее муж сейчас находится в больнице.

"За рулем авто находился ее муж, мужчина пошел на обгон по правой полосе. Там находилась стоящая машина. Анна сразу погибла, ребенок, который находился сзади, сломал то ли руку, то ли ногу", — написал Зуб.

Анна была довольно популярным блогером. За ее жизнью следили 370 тысяч подписчиков. Она была социально активной, поддерживала женщин и ее часто приглашали стать героиней подкастов и интервью, где она делилась своим успехом.

Анна Жук в соцсетях. Фото: скриншот

Напомним, через месяц после операции на головном мозге, умерла дизайнер ювелирных украшений и звезда реалити-сериала Netflix "Bling Empire: Нью-Йорк" Линн Бан. Также мы рассказывали, что умер американский режиссер Дэвид Линч.