Екатерина Соляр рассталась с мужем после 12 лет брака — подробности

Екатерина Соляр. Фото: instagram.com/soliarqueen

Украинская телеведущая Екатерина Соляр впервые рассказала о разводе со своим мужем. Пара была в браке 12 лет.

Изменениями в личной жизни ведущая поделилась в подкасте "Олега Френди".

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Свою личную жизнь 37-летняя знаменитость держит подальше от посторонних глаз. Так что о разводе с любимым Екатерина также не сразу рассказала своим поклонникам.

Как оказалось, ведущая и ее муж уже долгое время переживали кризис в отношениях и решили развестись.

"Мое сердце свободно. Я официально разведена после 12 лет. Произошло все постепенно. В определенный момент мы начали быть больше друзьями, чем парой. Он пытался делать что-то от обратного: цветы подарить, что-то купить... И где-то полгода назад он приехал и сказал: "Наверное, нам стоит расстаться, потому что мы друг другу друзья", — поделилась Екатерина.

Телеведущая Екатерина Соляр. Фото: instagram.com/soliarqueen

По словам ведущей, она чувствует себя виноватой в том, что они не смогли сохранить брак, но понимает, что эти отношения было уже не спасти.

"Я виню себя, но на самом деле ни один из нас не виноват. Просто 12 лет — это большой период. А мы ничего не делали, чтобы спасти этот брак и быть вместе. Поэтому в итоге мы не вместе", — рассказала Соляр.

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