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Известные украинские актеры посетили благотворительный поэтический перформанс: на что собирали деньги

10 февраля 2023 11:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актеры сериала Кофе с кардамоном собрали деньги для коллег на фронте
Фото с благотворительного вечера актеров сериала "Кофе с кардамоном"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время полномасштабной войны по всему миру ежедневно проходят благотворительные мероприятия, на которых собираются средства для поддержки нашей страны. Один из таких с участием украинских актеров состоялся в одном из столичных ресторанов.

Новини.LIVE расскажет, на что собирали деньги знаменитости.

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Подробности

Актеры сериала "Кофе с кардамоном" организовали благотворительный поэтический перформанс. Елена Лавренюк, Виталий Ажнов, Михаил Матюхин объединились, чтобы поддержать своих коллег по съемочной площадке, воюющих на передовой. Во время благотворительного события удалось собрать 50 тысяч гривен для 241-й первой бригады ТРО Голосеевского 204-го батальона.

На вечер пришли актер Тарас Цымбалюк, шоумен Юрий Горбунов, дизайнер Катя Сильченко, режиссер Елена Винярская, продюсер Алексей Гладушевский и другие друзья актеров.

В группировке 241-й бригады Украину обороняет коллега Елены Лавренюк по киносъемкам — администратор SE Production, Адам Миллер.

"Мы не останавливаемся и двигаемся дальше. Несмотря на потери, моральную истощенность и усталость. Готовимся, собираемся и будем делать работу. Каждая ваша копеечка/гривна очень важна для нас. Ссылка на банку. Всех крепко обняли и пожали руку", ― написал в своих соцсетях Адам.

О сериале

"Кофе с кардамоном" ― это драматическая история запрещенной любви украинки и польского шляхтича, разворачивающегося во Львове середины 19 века, во времена "Весны народов", революции 1848-1849 годов.

Их отношения — неслыханный для тех времен поступок. Бюджет десятисерийного шоу составил 45 млн гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ирландский актер Джек Глисон, ставший всемирно известным после роли короля Джоффри Баратеона в мегауспешном сериале "Игра престолов" от HBO, выставил на аукцион уникальный лот, который лично передаст победителю. Так мы писали, что оскароносный французский режиссер Мишель Азанавичюс встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал послом UNITED 24.

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