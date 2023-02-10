Актеры сериала Кофе с кардамоном собрали деньги для коллег на фронте

Фото с благотворительного вечера актеров сериала "Кофе с кардамоном"

Во время полномасштабной войны по всему миру ежедневно проходят благотворительные мероприятия, на которых собираются средства для поддержки нашей страны. Один из таких с участием украинских актеров состоялся в одном из столичных ресторанов.

Новини.LIVE расскажет, на что собирали деньги знаменитости.

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Актеры сериала "Кофе с кардамоном" организовали благотворительный поэтический перформанс. Елена Лавренюк, Виталий Ажнов, Михаил Матюхин объединились, чтобы поддержать своих коллег по съемочной площадке, воюющих на передовой. Во время благотворительного события удалось собрать 50 тысяч гривен для 241-й первой бригады ТРО Голосеевского 204-го батальона.

На вечер пришли актер Тарас Цымбалюк, шоумен Юрий Горбунов, дизайнер Катя Сильченко, режиссер Елена Винярская, продюсер Алексей Гладушевский и другие друзья актеров.

В группировке 241-й бригады Украину обороняет коллега Елены Лавренюк по киносъемкам — администратор SE Production, Адам Миллер.

"Мы не останавливаемся и двигаемся дальше. Несмотря на потери, моральную истощенность и усталость. Готовимся, собираемся и будем делать работу. Каждая ваша копеечка/гривна очень важна для нас. Ссылка на банку. Всех крепко обняли и пожали руку", ― написал в своих соцсетях Адам.

О сериале

"Кофе с кардамоном" ― это драматическая история запрещенной любви украинки и польского шляхтича, разворачивающегося во Львове середины 19 века, во времена "Весны народов", революции 1848-1849 годов.

Их отношения — неслыханный для тех времен поступок. Бюджет десятисерийного шоу составил 45 млн гривен.

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