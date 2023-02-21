Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне
В столице Великобритании завершается Неделя моды в Лондоне. На протяжении четырех дней свои коллекции представили и украинские дизайнеры.
Они вместе прошлись по подиуму с флагом Украины.
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Подробности
Дизайнеры Ксения Шнайдер, Иван Фролов и Юлия Паскаль в финале проведения Недели моды в Лондоне под громкие аплодисменты вышли на подиум с украинским флагом. На него они нанесли логотип фандрейзинговой платформы United24.
United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года правительством. Является фандрейзинговой платформой. Ее послами стали многие мировые знаменитости.
Напомним, ранее мы писали, что американская группа Imagine Dragons записала креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете SkyUp&UNITED24 перед взлетом. Также мы рассказывали, что оскароносный французский режиссер Мишель Азанавичюс встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал послом United24.