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Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне

21 февраля 2023 16:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне
В столице Великобритании завершается Неделя моды в Лондоне
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В столице Великобритании завершается Неделя моды в Лондоне. На протяжении четырех дней свои коллекции представили и украинские дизайнеры.

Они вместе прошлись по подиуму с флагом Украины.

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Подробности

Дизайнеры Ксения Шнайдер, Иван Фролов и Юлия Паскаль в финале проведения Недели моды в Лондоне под громкие аплодисменты вышли на подиум с украинским флагом. На него они нанесли логотип фандрейзинговой платформы United24.

 

United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года правительством. Является фандрейзинговой платформой. Ее послами стали многие мировые знаменитости.

Напомним, ранее мы писали, что американская группа Imagine Dragons записала креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете SkyUp&UNITED24 перед взлетом. Также мы рассказывали, что оскароносный французский режиссер Мишель Азанавичюс встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал послом United24.

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