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Известный режиссер спрогнозировал будущее поведение россиян после поражения в войне

15 сентября 2023 08:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известный режиссер спрогнозировал будущее поведение россиян после поражения в войне
Режиссер, продюсер Александр Роднянский. Фото: Instagram/alexander.rodnyansky
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне один из судов Москвы заочно арестовал кинопродюсера, режиссера Александра Роднянского по обвинению в распространении "ложной" информации о действиях вооруженных сил России. Звезда несколько раз высказывался по этому поводу. А сейчас написал колонку британской газете The Guardian.

Основные тезисы Роднянский написал в своем Instagram.

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Подробности

Александр отметил, что обвинение в так называемой дискредитации армии страны-террориста звучит диковато, подобной статьи не существует в Уголовном кодексе ни одной страны мира. Сомнений в том, какой именно приговор вынесет российский суд, у Роднянского нет.

"Все они (приговоры. — Ред.) направлены на достижение одной простой цели — запугать и без того испуганное российское общество. Исключить дальнейшие публичные протесты и высказывания против войны. Своих целей российское "правосудие" достигло. Общество охватило удручающий, парализующий страх" , — написал 62-летний продюсер.

По словам Роднянского, страх сегодня победил. Но он не равен поддержке. Ни Путина, ни войны. По мнению Александра, страх парализует, но не способствует мобилизации общества.

Также кинопродюсер и режиссер рассказал, чего следует ожидать от россиян в будущем.

"И когда война закончится неизбежным поражением России, то деморализованное российское общество воспримет его так же безразлично, как воспринимает оно агрессию и военные преступления собственной армии. И так же, как запуганные люди молчат сегодня, не выйдут они и будут защищать путинский режим. Потому что, как назывался знаменитый фильм немецкого киноклассика Райнера Вернера Фассбиндера — "страх съедает душу", — подытожил Роднянский.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько "разгромила" мужа Жанны Фриске, посетившего оккупированный Мариуполь. Также мы рассказывали, что пропутинский фронтмен группы "Звери" Роман Билык ездил в Крым по другому паспорту.

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