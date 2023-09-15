Відомий режисер спрогнозував майбутню поведінку росіян після поразки у війні

Режисер, продюсер Олександр Роднянський. Фото: Instagram/alexander.rodnyansky

Напередодні один із судів Москви заочно заарештував кінопродюсера, режисера Олександра Роднянського за звинуваченням у поширенні "неправдивої" інформації про дії збройних сил Росії. Зірка декілька разів висловлювався з цього приводу. А зараз написав колонку британській газеті The Guardian.

Основні тезиси Роднянський написав у своєму Instagram.

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Олександр зазначив, що звинувачення у так званій дискредитації армії країни-терористки звучить дикувато, подібної статті не існує у кримінальному кодексі жодної країни світу. Сумнівів у тому, який саме вирок ухвалить російський суд, у Роднянського немає.

"Всі вони (вироки. — Ред.) спрямовані на досягнення однієї простої мети — залякати і без того перелякане російське суспільство. Унеможливити подальші публічні протести та висловлювання проти війни. Своїх цілей російське "правосуддя" досягло. Суспільство охопив гнітючий, паралізуючий страх", — написав 62-річний продюсер.

За словами Роднянського, страх сьогодні переміг. Але він не дорівнює підтримці. Ні Путіна, ні війни. На думку Олександра, страх паралізує, але не сприяє мобілізації суспільства.

Також кінопродюсер та режисер розповів, чого слід чекати від росіян у майбутньому.

"І коли війна закінчиться неминучою поразкою Росії, то деморалізоване російське суспільство сприйме її так само байдуже, як сприймає воно агресію та військові злочини власної армії. І так само як залякані люди мовчать сьогодні, не вийдуть вони і захищати путінський режим. Тому що, як називався знаменитий фільм німецького кінокласика Райнера Вернера Фассбіндера — "страх з'їдає душу", — підсумував Роднянський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія Приходько "розгромила" чоловіка Жанни Фріске, який відвідав окупований Маріуполь. Також ми розповідали, що пропутінський фронтмен гурту "Звери" Роман Білик їздив до Криму за іншим паспортом.