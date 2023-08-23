Известный режиссер вступился за россиян и осудил планы передачи Украине истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах Фото: Reuters

Датский кинорежиссер и сценарист Ларс фон Триер сделал громкое заявление в соцсетях. 67-летний режиссер фильмов "Меланхолия" и "Танцующая в темноте" поддержал россиян и выразил свою обеспокоенность касательно военной помощи Украины.

Об этом говорится в сообщении Ларса в Instagram.

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Триер прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского на авиабазу королевских военно-воздушных сил Дании в Нидерландах и снимки в кабине F-16 вместе с премьер-министром страны Мэтте Фредериксен.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: Reuters

"Господин Зеленский, господин Путин и не в последнюю очередь госпожа Фредериксен (которая как бы потеряла рассудок от безумной любви, когда позировала в кабине одной из самых страшных машин-убийц нашего времени и улыбалась от уха до уха): "российские жизни тоже имеют значение!". С лучшими пожеланиями, Ларс", — написал режиссер.

Вышеупомянутый лозунг режиссера, Russian Lives Matter also, очень напоминает лозунг мощного международного антирасистского движения активистов борьбы против насилия к темнокожему населению Black Lives Matter. Ларс отключил комментарии под публикацией.

Режиссер Ларс фон Триер. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен группы "Звери", Роман Билык, поддержавший Украину, "переобулся": уехал выступать перед оккупантами. Также мы рассказывали, что известная украинская режиссер Оксана Байрак сбежала в Россию и призналась в любви к Санкт-Петербургу.