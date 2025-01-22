Юрий Башмет заявил о готовности воевать против украинцев - подробности

Юрий Башмет. Фото: facebook.com/YuryBashmet

Российский скрипач и дирижер Юрий Башмет высказался о своей готовности пойти воевать против украинцев на стороне РФ. Кроме того, путинист раскритиковал россиян, которые выехали из страны-агрессора во время полномасштабного вторжения.

Об этом скандальный артист заявил в одном из пропагандистских СМИ.

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Юрий Башмет готов воевать против Украины

71-летний скрипач, который долгое время жил и учился во Львове, поддержал кровавую политику Кремля и заявил, что в случае необходимости готов присоединиться к российской армии.

"Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, чем стреляет и ползает в окопе. Не то, что мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять", — заявил Башмет.

Путинист Юрий Башмет. Фото: facebook.com/YuryBashmet

Таже одиозный артист не прошел мимо россиян, которые осудили политику диктатора Владимира Путина и выехали из страны-агрессора. Башмет назвал их людьми "без совести".

"Это люди, которым больше нечего сказать дома, у них совести нет. Это дело каждого, я не могу осуждать человека, который решился на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни. Что я могу говорить о том, кого любили в стране, а он взял и уехал? Я не думаю, что они все счастливы", — сказал скрипач.

Ранее мы писали, что Лайма Вайкуле собиралась давать русскоязычные концерты в Украине.

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