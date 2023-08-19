Известный певец объяснил, почему Остапчук не 10 из 10

Шоумен Владимир Остапчук. Фото: Google

В сети уже понемногу забывают о скандале вокруг недавнего выпуска YouTube-шоу Владимира Остапчука "Мекнув — питайте", в котором он с рэпером Позитивом и блогером Богданом Шелудяком (Буше) обсуждал идеал женщин. Звездную троицу раскритиковали немало знаменитостей. Теперь по этому поводу высказался певец ХАС.

Соответствующая сториз появилась в его Instagram.

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Одна из подписчиц спросила телеведущего, певца Назара Хассана, может ли быть женщина 10 из 10, если у нее небритые ноги. На что 32-летний уроженец Киева заявил, что люди выбирают тех, кто им нравится. Так что внешний вид совсем не главное.

Но в то же время ХАС высказался по поводу инициатора этого скандала, шоумена Владимира Остапчука.

"А вот что для меня не 10 из 10? После развода поливать поносом маму своих детей на каждом интервью. Для меня не 10 из 10 вести "голодную тусу". И не 10 из 10 после начала полномасштабной войны вести корпоративы для россиян", — подытожил Назар.

Певец ХАС о Владимире Остапчуке. Скриншот: Instagram/khassan_nazar

Так он упомянул только несколько скандалов, в которые попадал Владимир Остапчук за последние несколько лет. Вышеупомянутая "голодная туса" — вечеринка во Лльвове, которая прошла в ноябре 2021 года. Шоумен тогда был ведущим на дне рождения блогера-миллионника. Вечеринка прошла с элементами эротики в Доме ученых.

Празднование состоялось в День памяти жертв Голодомора. Волну хейта Остапчук получил из-за того, что он опубликовал сториз, где показал праздничный стол и подписал: "Блогерская голодная туса".

Вечеринка во Львове. Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что Остапчук ответил на троллинг звездных коллег. В то же время его молодая жена, 23-летняя блогер Екатерина Полтавская, обвинила шоувумен Машу Ефросинину в неискренности.