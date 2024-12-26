Василия Герелло приговорили к 10 годам за поддержку войны в Украине - подробности

Василий Герелло. Фото: скриншот

Известный оперный певец Василий Герелло был наказан за его поддержку страны-агрессорки. Фигурант базы "Миротворец" приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается на сайте Винницкого городского суда.

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Уроженец Черновицкой области уже длительное время проживает в России. В начале полномасштабной войны в Украине оперный певец принял сторону оккупантов.

Герелло участвовал в пропагандистских концертах и митингах в поддержку кровавой политики Кремля.

Певец Василий Герелло. Фото: росСМИ

По решению суда, артист-предатель был признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины.

Обвиняемый, находясь на территории РФ, зная об осуществлении прямой трансляции и ее дальнейшее сохранение и размещение в свободном доступе, произнес речь, которая четко выражает позицию по изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", — говорится в сообщении.

Заочно Герелло приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.

Ранее стало известно, что солисту группы "Пошлая Молли" запретили въезд в ЕС на 10 лет.

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