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Известный певец родом из Украины поплатился за поддержку РФ

26 декабря 2024 18:10
Мария Покровская - Редактор
Василия Герелло приговорили к 10 годам за поддержку войны в Украине - подробности
Василий Герелло. Фото: скриншот
Мария Покровская - Редактор

Известный оперный певец Василий Герелло был наказан за его поддержку страны-агрессорки. Фигурант базы "Миротворец" приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается на сайте Винницкого городского суда.

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Уроженец Черновицкой области уже длительное время проживает в России. В начале полномасштабной войны в Украине оперный певец принял сторону оккупантов.

Герелло участвовал в пропагандистских концертах и митингах в поддержку кровавой политики Кремля.

Певец Василий Герелло
Певец Василий Герелло. Фото: росСМИ

По решению суда, артист-предатель был признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины.

Обвиняемый, находясь на территории РФ, зная об осуществлении прямой трансляции и ее дальнейшее сохранение и размещение в свободном доступе, произнес речь, которая четко выражает позицию по изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", — говорится в сообщении.

Заочно Герелло приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.

Ранее стало известно, что солисту группы "Пошлая Молли" запретили въезд в ЕС на 10 лет.

Также мы писали, что известная российская блогер попала в скандал из-за поддержки Усика.

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