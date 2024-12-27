Нацотбор на Евровидение-2025 – TESLENKO отказался от участия в конкурсе

TESLENKO. Фото: instagram.com/teslenkoofficial

Участник нацотбора на Евровидение-2025 TESLENKO отказался от участия в конкурсе Певец уже расторг договор с организаторами шоу.

Об этом сообщило "Суспільне".

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Как сообщили организаторы конкурса, менеджмент артиста обратился к ним с просьбой о расторжении договора.

Теперь на вакантное место десятого участника нацотбора претендуют: BRYKULETS, ENLEO, FIINKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД и "Слушай Сашу".

В своем Instagram TESLENKO обратился к поклонникам.

"Друзья мы снялись с национального отбора на "Евровидение" в этом году. Чтобы не было обвинений в хайпе на чувствительной теме. "Суспільне" согласовало нашу позицию", — написал артист.

TESLENKO отказался от участия в нацотборе Фото: скриншот

Напомним, ранее TESLENKO заявил о том, что хочет отказаться от участия в конкурсе из-за скандала с другим исполнителем ENLEO, который признался, что во время полномасштабной войны продолжает слушать российскую музыку.

Ранее также стали известны имена членов жюри нацотбора.