Известный свитер принцессы Дианы продали за более чем миллион долларов

Принцесса Диана в свитере. Фото: Google

Исторический джемпер усопшей принцессы Дианы с черной овцой продали на аукционе Sotheby's за 1 млн 140 тысяч долларов. Хотя поначалу организаторы оценивали его в 50-80 тыс. долларов.

Об этом сообщает издание BBC.

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Заочные торги за свитер были открыты еще 31 августа, и до последних минут аукциона самым большим было предложение в 200 тысяч долларов. Но в результате самый щедрый последний покупатель (Sotheby's не раскрывает его личность) предложил сумму в пять с половиной раз больше.

Известный свитер принцессы Дианы. Фото: Reuters

В июне 1981 года Диана впервые надела шерстяной джемпер с изображением черно-белой овцы на матче по поло своего жениха, тогдашнего принца Уэльского. Это было одно из первых изделий, разработанных Салли Мьюир и Джоанной Осборн для бренда трикотажных изделий Warm & Wonderful. Этот выход сделал их бренд культовым.

В марте, как пишет Sotheby's, свитер нашли на чердаке и решили продать. В результате он принес больше денег, чем любая из выставляемых на аукцион вещей Дианы.

Почитатели Дианы, вспоминая этот свитер, часто говорили, что она носила эту черную овечку среди белых как символ ее положения в королевской семье. Но историки моды считают, что это романтическое преувеличение: она увидела свет за месяц до свадьбы с принцем Чарльзом.

Напомним, ранее мы писали, как принц Гарри приступил к празднованию своего дня рождения. Также мы рассказывали, почему принц Уильям перестал летать вместе с родственниками.