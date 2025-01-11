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Известный украинский актер рассказал о диагнозе 10-летнего сына

11 января 2025 17:54
Мария Покровская - Редактор
Дмитрий Вивчарюк со слезами рассказал о диагнозе 10-летнего сына - видео
Дмитрий Вивчарюк. Фото: скриншот
Мария Покровская - Редактор

Украинский актер Дмитрий Вивчарюк рассказал о диагнозе своего сына Захара. 10-летний мальчик имеет расстройство аутистического спектра.

В интервью Алине Доротюк звезда "Довбуша" ответил на упреки о том, что его ребенок является больным.

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По словам звездного отца, большинство людей ошибочно считают аутизм болезнью. Как говорит Дмитрий, дети с таким диагнозом просто по-другому смотрят на мир и не имеют внутренних ограничений. Говоря о сыне, актер не смог сдержать слез.

"Он невероятно крутой. Кто-то говорит, что у нас больной ребенок. Он не больной, а особенный. Для меня статус "не такой, как все" не означает, что он больной. Больной человек — это когда цирроз печени, например. А это, считаю, наше будущее, потому что таких детей очень много рождается сейчас", — высказался актер.

 

Кроме того, по словам Дмитрия, 10-летний сын позволяет им с женой учиться новому и смотреть на мир другими глазами.

"Захар — офигенный. Мы очень многому учимся. Он космос! Захарчик чувствует немного другими вибрациями. Мы живем в рамках, он — вне их. Он свободен, у него свой мир", — рассказал Вивчарюк.

 

Напомним, ранее Виктор Павлик на редком фото показал свою единственную дочь.

Також мы писали, что 58-летний Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз.

дети кино актеры украинские звезды аутизм

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