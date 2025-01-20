Актер Михаил Мельник в третий раз стал отцом

Михаил Мельник. Фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k

Украинский актер и основатель театра "Крик" в Днепре Михаил Мельник стал отцом в третий раз. Младшая на 30 лет жена родила ему сына.

О радостном известии артист сообщил в комментарии "Суспільному".

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Михаил Мельник стал отцом в третий раз

67-летний актер и его 37-летняя жена Елизавета стали родителями 17 января. У супругов родился мальчик, которого также назвали Михаилом.

Как рассказал Мельник, беременность любимой стала для него приятным сюрпризом. Актер все время поддерживал жену и был с ней во время родов.

"Для меня это внутренняя неожиданность, очень непривычно, ведь у меня уже взрослые сын и дочь. Но мы с Лизой очень хотели ребенка. Она молодец, с помощью врачей прекрасно справилась. Я присутствовал на родах, поддерживал. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо", — рассказал артист.

Маму и младенца уже выписали из роддома, поэтому они уже находятся дома. Для того, чтобы проводить больше времени с малышом и наслаждаться отцовством, Мельник на время взял паузу в актерской карьере.

"Мы все время спим, что-то там крутим носиком, что-то пытаемся губками проговорить", — поделился актер.

Напомним, ранее Позитив порадовал кадрами с новорожденной дочкой и впервые показал ее вблизи. Также мы писали, что Маша Ефросинина рассказала о спортивных успехах своего сына.