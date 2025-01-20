Актор Михайло Мельник втретє став батьком

Михайло Мельник. Фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k

Український актор та засновник театру "Крик" у Дніпрі Михайло Мельник став батьком втретє. Молодша на 30 років дружина народила йому сина.

Про радісну звістку артист повідомив у коментарі "Суспільному".

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Михайло Мельник став батьком втретє

67-річний актор та його 37-річна дружина Єлизавета стали батьками 17 січня. У подружжя народився хлопчик, якого також назвали Михайлом.

Як розповів Мельник, вагітність коханої стала для нього приємним сюрпризом. Актор увесь час підтримував дружину та був із нею під час пологів.

"Для мене це внутрішня несподіванка, дуже незвично, адже у мене вже дорослі син і донька. Але ми з Лізою дуже хотіли дитину. Вона молодець, за допомогою лікарів чудово впоралася. Я був присутній на пологах, підтримував. І малюк, і мама почуваються добре", — розповів артист.

Матусю та немовля вже виписали із пологового, тож вони вже перебувають вдома. Для того, аби проводити більше часу із малюком та насолоджуватися батьківством, Мельник на певний час взяв паузу у акторській кар'єрі.

"Ми увесь час спимо, щось там крутимо носиком, щось намагаємося губками промовити", — поділився актор.

Нагадаємо, раніше Позитив замилував кадрами з новонародженою донькою та вперше показав її зблизька. Також ми писали, що Маша Єфросиніна розповіла про спортивні успіхи свого сина.