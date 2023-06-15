Известный украинский дизайнер сделал каминг-аут

Дизайнер Константин Омеля. Фото: Instagram/kostiantynomelia

Июнь — месяц равенства. По всему миру проводятся митинги и другие мероприятия по теме прав членов ЛГБТ-сообщества. А некоторые знаменитости совершают каминг-ауты. О своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу заявил украинский дизайнер Константин Омеля.

Об этом сообщается на странице его бренда в Instagram.

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Подробности

Бренд OMELIA презентовал специальный дроп "Переможе — любов!", который направлен на поддержку ЛГБТК+ коммьюнити в Украине. В дропе одна белая сорочка с большим вырезанным сердцем на спине и декором в виде маленьких роз. Большая часть роз белая, меньшая цветная,. Все цветы составляют форму сердца и плотно держатся одна за другой.

Вещи из нового дропа подходят всем гендерам. Дизайнер не разделяет людей по этому признаку.

"Меня зовут Константин Омеля и я гей. Возможно это и есть мой первый публичный каминг-аут. Я хочу заявить о том, что всю свою жизнь я чувствую себя изгнанником из общества по признаку причастности к ЛГБТК+ сообществу. У меня нет достаточных прав, чтобы жить той жизнью, которой хочу. Необходимы изменения в законодательстве и больше информации о том, кто такие ЛГБТК+, потому что незнание вызывает агрессию в обществе. Пусть эта рубашка в вашем гардеробе говорит о вашей позиции и ценностях", — прокомментировал каминг-аут 34-летний дизайнер.

Про Омелю

Создатель бренда OMELIA родился 2 августа 1988 года в городе Бровары (Киевская область). После окончания учебы в финансово-правовом колледже будущий дизайнер поступает на факультет Дизайна и индустрии моды Киевского национального университета культуры и искусств на заочное отделение.

Успешно окончив это учебное заведение в 2011 году, Константин принял решение о создании собственного бренда Omelya Atelier. Сотрудничает с украинскими и зарубежными звездами.

Напомним, ранее мы писали, что звезду фильма "Чудо-женщина", израильскую актрису и модель Галь Гадот захейтили в соцсетях из-за посещения ЛГБТ-прайда. Также мы рассказывали, что продюсер проектов "Танцы со звездами" и "Голос країни" Владимир Завадюк сделал каминг-аут.