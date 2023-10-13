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Известный украинский рэпер показал гибель в ДТП в новом клипе: видео

13 октября 2023 09:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известный украинский рэпер показал гибель в ДТП в новом клипе: видео
Рэпер ХАС. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Блогер и рэпер ХАС выпустил драматическое видео на трек "Цілуй мене" из нового романтического мини-альбома "Любов на любов", по сюжету которого артист погибает в автокатастрофе.

Соответствующий клип доступен для просмотра на YouTube-канале исполнителя.

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По словам 32-летнего исполнителя, новая песня о том этапе отношений, когда ты видишь, как на тебя смотрят и делают вид, что любят. И ты понимаешь, что это не то, чего ты хочешь, но успокаиваешь себя, что это то, чего ты на данный момент заслужил.

"Этим видео мы хотели донести то, что мы все очень переоцениваем себя в жизни других. Мы думаем, что когда нас не станет, жизнь остановится. На самом деле это не так. Проходит время, боль стихает, жизнь продолжается дальше и люди продолжают жить дальше", — прокомментировал премьеру ХАС.

Режиссером клипа стал Александр Хоменко, уже сотрудничавший с ХАСом и известный благодаря видеоработе "Не продам".

"Обычно, когда снимают клип, то идут двумя путями. Если песня слаба по наполнению, то пытаются как-то усложнить сюжет. Если текстово песня имеет в себе какую-то историю, сложность, то пытаются не нагружать сюжет и сделать его проще, например показать в видео то, о чем поется в песне. Мы пошли по самому сложному пути. "Цілуй мене" эмоционально и по содержанию довольно тяжелая песня, и сюжет видео на нее рассказывает тоже непростую историю. То есть это удерживает внимание зрителя и на словах песни, и на самой картинке", — говорит артист о работе над видео.

Название мини-альбом "Любов на любов" это игра слов. Кто-то понимает ее как любовь, умноженную на любовь, кто-то как любовь, обмененную на другую любовь.

Напомним, ранее мы писали, что украинский режиссер Таню Муиньо сняла откровенный клип для американского певца, актера Ленни Кравица. Также мы рассказывали, что Вера Брежнева в корсете представила видео на новую украиноязычную песню.

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