Александр Кривошапко женился в третий раз — кадры со свадьбы в США

Александр Кривошапко и его жена. Фото: instagram.com/krystyna__yu

Украинский певец Александр Кривошапко женился в третий раз. Звезда шоу "Х-фактор" и его избранница обменялись клятвами в Чикаго, США.

Кадрами новоиспеченные супруги поделились в Instagram.

Читайте также:

Александр Кривошапко сыграл свадьбу в США

Избранницей артиста стала девушка по имени Кристина, с которой он встречался более года до свадьбы. В своих соцсетях пара поделилась радостным известием о новом этапе в отношениях.

Александр Кривошапко женился. Фото: instagram.com/krystyna__yu

Сперва Александр и Кристина официально оформили брак в госучреждении, а затем устроили камерное празднование в кругу самых близких.

Александр Кривошапко и его жена с друзьями. Фото: instagram.com/krystyna__yu

Для церемонии Кристина выбрала элегантное белое платье с пышной юбкой из фатина и корсетом. Волосы невеста собрала в лаконичную прическу и сделала легкий макияж.

Александр Кривошапко со своей супругой. Фото: instagram.com/olli.photographer

Александр отдал предпочтение классическому черному костюму с белой рубашкой и бутоньеркой.

Александр Кривошапко и его избранница Кристина. Фото: instagram.com/olli.photographer

Для певца брак с Кристиной стал третьим. Уже длительное время пара вместе живет в США, куда Александр уехал во время полномасштабной войны.

Свадьба Александра и Кристины. Фото: instagram.com/olli.photographer

Напомним, певец также воспитывает 7-летнюю дочь от предыдущего брака.

Ранее 66-летняя Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним избранником.

Также мы писали, вместе ли "холостяк" Александр Терен с победительницей шоу.