Александр Кривошапко женился в третий раз — кадры со свадьбы в США

Известный украинский певец в третий раз женился в США
Украинский певец Александр Кривошапко женился в третий раз. Звезда шоу "Х-фактор" и его избранница обменялись клятвами в Чикаго, США.
Кадрами новоиспеченные супруги поделились в Instagram.
Александр Кривошапко сыграл свадьбу в США
Избранницей артиста стала девушка по имени Кристина, с которой он встречался более года до свадьбы. В своих соцсетях пара поделилась радостным известием о новом этапе в отношениях.
Сперва Александр и Кристина официально оформили брак в госучреждении, а затем устроили камерное празднование в кругу самых близких.
Для церемонии Кристина выбрала элегантное белое платье с пышной юбкой из фатина и корсетом. Волосы невеста собрала в лаконичную прическу и сделала легкий макияж.
Александр отдал предпочтение классическому черному костюму с белой рубашкой и бутоньеркой.
Для певца брак с Кристиной стал третьим. Уже длительное время пара вместе живет в США, куда Александр уехал во время полномасштабной войны.
Напомним, певец также воспитывает 7-летнюю дочь от предыдущего брака.
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