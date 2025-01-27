Ефим Константиновский обручился со своей девушкой — фото

Ефим Константиновский со своей девушкой. Фото: instagram.com/lizanechyporenko

Украинский телеведущий Ефим (Фима) Константиновский и его девушка Елизавета порадовали поклонников радостной новостью. Влюбленные объявили о помолвке.

Счастливой вестью невеста шоумена поделилась в Instagram.

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33-летний телеведущий решился на серьезный шаг в отношениях со своей возлюбленной. Шоумен сделал девушке предложение руки и сердца.

В stories Елизавета поделилась счастливыми кадрами с любимым и показала обручальное кольцо с камнем на безымянном пальце.

Ефим Константиновский с невестой. Фото: instagram.com/lizanechyporenko

Как именно прошла помолвка, влюбленные пока не показали, однако, судя по фото, Константиновский сделал предложение своей избраннице под открытым небом во время прогулки.

Как известно, для ведущего это будет второй брак. На протяжении длительного времени Ефим был женат на девушке по имени Влада, с которой играл в одной команде КВН. В феврале 2023 года пара объявила о разводе.

Ранее известный ведущий и его жена объявили о том, что станут родителями в третий раз. Также мы писали, что экс-супруга Дмитрия Ступки впервые назвала причину их развода.